研究：堵車費改善紐約市空氣品質

記者高雲兒╱紐約報導
一項研究顯示，曼哈頓中城的空氣，在實施堵車費後與去年同期相比已顯著改善。(本報檔案照)
一項研究顯示，曼哈頓中城的空氣，在實施堵車費後與去年同期相比已顯著改善。(本報檔案照)

一項最新科學數據顯示，曼哈頓中城的空氣，與去年同期相比已顯著變乾淨。知名期刊「自然」(Nature)本周刊登一項最新研究，指出大都會捷運署(MTA)今年一月正式啟動的「堵車費」(congestion pricing)不僅讓車流減少，更帶來預期之外的空氣品質改善。

康乃爾大學工程學院副教授費瑞瑟(Tim Fraser)表示，研究團隊分析過去兩年1月至6月間的交通與空污資料，發現9元的每日過路費，使曼哈頓堵車費收費區內的細懸浮微粒(PM2.5)濃度下降了22％。這類微粒可深入肺部，是評估空氣品質的重要指標，亦與氣喘及多種慢性疾病高度相關。

研究顯示，過去曼哈頓的平均PM2.5濃度為每立方公呎13.8微克，施行堵車費後降至10.8微克，雖仍高於美國環保署建議的健康標準9微克，但已呈現「顯著改善」。

費瑞瑟說，外界原本擔心堵車費會將交通與空污轉移至新澤西或外區，但研究發現結果恰好相反，「堵車費帶來的是系統性的通勤行為改變，而不是污染轉移」。研究亦顯示，郊區與布朗士等地的空污同樣略有下降，未出現地方領袖所擔憂的惡化情況。

對許多經常在戶外運動的市民而言，變化是明顯可感受到的。附近的居民也表示，出門跑步時明顯感受到空氣「變乾淨」。然而，也有民眾認為改善有限。

研究亦比較倫敦和米蘭過去推動堵車費的成果，費瑞瑟說，兩地的空污改善降幅都不及紐約，主因是收費區內的重型卡車減少約18%，使空氣品質獲得更全面改善，「這證明堵車費在美國同樣有效，而不只是在歐洲。」

堵車費 曼哈頓 大都會

