港媒：黎智英與蘋果日報涉勾結外國勢力案 法院15日裁決

全球電動車銷售11月增速 近2年新低 特斯拉在美大減23%

北極氣旋來襲 周末今冬首場明顯降雪

記者許君達／紐約報導
根據國家氣象服務局預報，本周日(12月14日)下午至晚間，紐約市絕大部分區域降雪量達到1吋的概率超過70%。(NWS提供)
根據國家氣象服務局預報，本周日(12月14日)下午至晚間，紐約市絕大部分區域降雪量達到1吋的概率超過70%。(NWS提供)

天氣預報顯示，一股由北極氣旋帶來的劇烈降溫天氣將襲擊紐約地區，預計紐約市內本周末可見到今年以來首次明顯的降雪。

據國家氣象服務局(NWS)11日發布的短期天氣情況概要，紐約所在的東北部地區將在未來數日內迎來極寒天氣，並伴有降雪。降雪帶自北部向東海岸及南部地區擴散，預計在本周六(12月13日)夜間至周日(12月14日)上午移至紐約都會區，降雪量自內陸向沿海遞減。

預報顯示，14日中午紐約市內大部分地區降雪量達到1吋的概率接近50%、達到2吋的概率接近20%；而14日晚間降雪量達2吋的概率升至40%以上、降雪量達1吋的概率更升至70%以上。其中，史泰登島西南部的降雪概率大於全市平均水平，而皇后區東部的降雪概率略低於市內其他地區。到14日夜間，紐約全市範圍內均有近5%的概率降雪達6吋。

與降雪相伴而來的還有低溫。根據天氣預報，紐約市13日相對溫和，最高氣溫能達到華氏40度；從14日起，最高氣溫為華氏33度，僅略高於冰點，而當日夜間的最低氣溫將降至華氏19度。低溫天氣將維持至下周二(12月16日)，其中周一(15日)全天溫度均低於冰點，最高28度、最低23度。

本輪低溫天氣源自一股來自北極點附近的極地渦流(Polar Vortex)。渦流中心的低壓系統從北極南下至加拿大東北部哈德遜灣上空，給美國中北部、尤其是五大湖區帶來強風和嚴寒，而紐約地區則處在這股渦流影響範圍的邊緣地帶。當局提示住在受影響地區的民眾，降溫降雪期間盡量留在家中，如不得不出行，須注意戶外保暖。

紐約市 史泰登島 皇后區

堅尼路擴建人行道計畫 華埠反對聲浪高

老租客賴租1年 法拉盛房東勝訴 法警強制執行搬離
