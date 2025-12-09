我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

立威廉得知罹癌先做遺囑規畫 攜妻女飛日本度假

不與美唱反調？歐盟提用俄遭凍結主權資產援烏 日潑冷水

教育局擬全面淘汰1800所學校老式電話

記者曹馨元／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市教育局(DOE)準備逐步淘汰目前全市1800所學校採用的老舊電話線路，改採數位通訊系統。(美聯社)
紐約市教育局(DOE)準備逐步淘汰目前全市1800所學校採用的老舊電話線路，改採數位通訊系統。(美聯社)

紐約市教育局(DOE)準備逐步淘汰目前全市1800所學校使用的老舊電話線路，改採數位通訊系統；據悉，教育局已著手向業者發出相關資訊需求(RFI)，為招標鋪路。

「紐約郵報」援引其取得的公開文件指出，教育局計畫「從老化的PBX(私人交換機)通訊系統，轉型至統一、適應性強且具成本效益的網路語音(VOIP)架構」，以取代數千所學校及行政機構內的既有電話系統。

市教育局發言人對此表示，隨著學校運作方式不斷演變，「我們正處於評估電信替代方案的初期階段，目標是大幅降低對傳統電話的依賴」。發言人說，新系統將更具「韌性與可靠度」，更能在通訊中斷時迅速恢復服務。

教育局未透露計畫成本，也未說明究竟有多少電話線路將被取代，但工程規模勢必龐大。新系統必須支援全市1800所學校的15萬名教職員與90萬名學生，並同時涵蓋與家校聯繫通道，因此多語言功能也將列為必要項目。整體電信更新項目預計將在候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)的任期內推動。

此舉正值紐約州長霍楚(Kathy Hochul)推行全面校園手機禁令之時，學校對通訊方式的規範也同步進入新階段。據紐約市教育局官方表示，校園手機禁令已卓有成效。

今年9月，市公立學校線上圖書館共出借圖書超過30萬次，較去年增長16.4%；而線下學校圖書館的借閱率也增長3.3%。市教育局透過X帳號表示，「自推行手機禁令以來，我們已經看到更多學生在學習，而不是滑手機」。

教育局 紐約市 曼達尼

上一則

倉促上路 皇后區房屋法庭線上新制亂象叢生

下一則

法拉盛3歲童車禍命案 母批關鍵證據遭忽視 籲判慣犯至少1年
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

伊大的校園書香(下)

伊大的校園書香(下)
伊大的校園書香(上)

伊大的校園書香(上)
學生抱怨共用大學設施不合理 皇后科技高中求新址

學生抱怨共用大學設施不合理 皇后科技高中求新址
紐約州校園手機禁令成效佳 8成認學生更專注

紐約州校園手機禁令成效佳 8成認學生更專注

熱門新聞

檢方稱胡驍多渠道多層次將錢從中國轉移到美國。(本報檔案照)

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

2025-12-03 12:08
氣象預測紐約本周末將出現五至七吋積雪，提醒居民外出留意路面濕滑並提前準備除雪用品。圖為紐約市過去的雪後街景。(本報檔案照)

紐約市本周末可能積雪7吋 清雪規定一次看懂

2025-12-04 15:27
紐約市賭場競標在12月1日(周一)迎來關鍵決定，州內五人組成的設址委員會建議為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照。圖為大都會公園建成模擬圖。(大都會團隊提供)

紐約賭場3提案均獲州委員會批准 比鄰法拉盛這家最受關注

2025-12-01 13:10
紐約州車輛管理局最近通過新版點數制度，將從2026年起執行；新規下，違規點數和停照標準都變得更嚴格。(本報檔案圖)

紐約駕照明年新規：扣分加重 24個月扣10點可吊銷

2025-12-02 07:26
長期以來，紐約州各地方政府可透過「長者房產稅減免」等計畫，對符合條件的65歲以上屋主提供房產稅減免。(記者范航瑜╱攝影)

霍楚簽署紐約州新法 長者房產稅減免上限提高至65%

2025-12-07 07:31
紐約市長當選人曼達尼主張凍結全市逾百萬戶租金穩定公寓的租金，引發房東大舉拋售物業。(記者范航瑜／攝影)

曼達尼凍租政策將上路 連穩租房東都用「跳水價」掛售

2025-12-05 19:14

超人氣

更多 >
好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了
高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了
別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理

別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理
憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高
中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？