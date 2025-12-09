教育局擬全面淘汰1800所學校老式電話

紐約市教育局(DOE)準備逐步淘汰目前全市1800所學校採用的老舊電話線路，改採數位通訊系統。(美聯社)

紐約市教育局 (DOE)準備逐步淘汰目前全市1800所學校使用的老舊電話線路，改採數位通訊系統；據悉，教育局已著手向業者發出相關資訊需求(RFI)，為招標鋪路。

「紐約郵報」援引其取得的公開文件指出，教育局計畫「從老化的PBX(私人交換機)通訊系統，轉型至統一、適應性強且具成本效益的網路語音(VOIP)架構」，以取代數千所學校及行政機構內的既有電話系統。

市教育局發言人對此表示，隨著學校運作方式不斷演變，「我們正處於評估電信替代方案的初期階段，目標是大幅降低對傳統電話的依賴」。發言人說，新系統將更具「韌性與可靠度」，更能在通訊中斷時迅速恢復服務。

教育局未透露計畫成本，也未說明究竟有多少電話線路將被取代，但工程規模勢必龐大。新系統必須支援全市1800所學校的15萬名教職員與90萬名學生，並同時涵蓋與家校聯繫通道，因此多語言功能也將列為必要項目。整體電信更新項目預計將在候任市長曼達尼 (Zohran Mamdani)的任期內推動。

此舉正值紐約州長霍楚(Kathy Hochul)推行全面校園手機禁令之時，學校對通訊方式的規範也同步進入新階段。據紐約市教育局官方表示，校園手機禁令已卓有成效。

今年9月，市公立學校線上圖書館共出借圖書超過30萬次，較去年增長16.4%；而線下學校圖書館的借閱率也增長3.3%。市教育局透過X帳號表示，「自推行手機禁令以來，我們已經看到更多學生在學習，而不是滑手機」。