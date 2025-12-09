倉促上路 皇后區房屋法庭線上新制亂象叢生

我的頻道

記者戴慈慧／紐約報導
皇后區房屋法庭推行的線上虛擬進案程序(virtual intake)，原本旨在簡化流程，上路後卻引發廣泛混亂。圖為皇后區民事法庭。(取自NYC.gov)
皇后區房屋法庭推行的線上虛擬進案程序(virtual intake)，原本旨在簡化流程，上路後卻引發廣泛混亂。圖為皇后區民事法庭。(取自NYC.gov)

皇后區房屋法庭近期推行的線上虛擬進案程序(virtual intake)，原本旨在簡化流程，讓租戶在抵達法院前就能與律師取得聯繫。然而新制上路後，卻引發廣泛混亂，不僅法律扶助單位疲於應付，許多租戶更在毫無準備的情況下被推上法庭，甚至連見律師的機會都沒有。

多名參與免費律師代表權(Right to Counsel)計畫的律師批評指出，線上進案在缺乏準備與測試下匆促實施，反倒讓本已承受沉重負擔的法律援助系統更加混亂，對弱勢租戶造成更大傷害。

法律援助機構表示，線上進案在實際運作時屢屢發生分案錯誤與資料遺漏。有律師透露，曾有租戶的案件同時被分配給兩家不同法律援助機構，雙方都以為對方會處理，結果租戶最終未獲任何協助；也有人根本不符資格，卻遭錯誤分案，使律援單位白白浪費時間重新核對資料。

更常見的情況是，租戶依照法院提供的QR code填寫線上表單後，長時間等不到律師回覆，直到開庭前幾分鐘才被緊急叫去會面，「常常是人已經坐在法庭裡，我們才第一次看到他」。一名參與RTC的公益律師無奈表示。缺乏溝通與準備時間，讓律師無法檢視文件、了解個案，更難以準備辯護。他直言，新制度形同倒退，把保障弱勢租戶的權益變成「趕場式程序」。

對許多語言不通、或不熟悉手機操作的新移民與年長租戶而言，線上進案更成為新的障礙。

有租戶抵達法院後才被告知必須先掃QR code填寫英文表單，操作難度極高；部分年長租戶甚至不知道如何開啟連結，只能在現場慌亂求助。

法律援助機構批評，法院推出新制前並未與他們充分協調，也未測試系統是否足以應付每日大量案件。近年來租屋糾紛與租金拖欠案件激增，房屋法庭早已捉襟見肘，加上法律援助資源有限，線上進案的倉促啟用更被形容為「壓垮整個系統的最後一根稻草」。

面對外界質疑，法院目前尚未公布具體回應或改善計畫。多個法律與住房倡議團體則已呼籲法院暫緩執行線上進案，並與法律援助單位及社區組織協商，全面檢討流程與分案機制，以避免弱勢租戶權益持續受損。

