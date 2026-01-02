皇后區歷史協會「古蹟假日屋之旅」 訪法拉盛5大景點

我的頻道

記者鄭怡嫣／紐約報導
由皇后區歷史協會主辦的「年度古蹟假日屋之旅」，今年將走訪法拉盛五處具有代表性的歷史景點。圖為景點之一的貴格會聚會所。(本報檔案照)
由皇后區歷史協會主辦的「年度古蹟假日屋之旅」，今年將走訪法拉盛五處具有代表性的歷史景點。圖為景點之一的貴格會聚會所。(本報檔案照)

皇后區歷史協會(The Queens Historical Society)主辦的「年度古蹟假日屋之旅」(Historic Holiday House Tour)將於14日(周日)中午12時至下午4時在法拉盛登場，今年為活動舉辦的第38年。民眾可搭乘觀光電車，走訪法拉盛五處具有代表性的歷史景點。

此次在法拉盛的五處歷史景點，包括沃爾克奧思博物館(Voelker Orth House)、邦恩故居(Bowne House)、金士蘭莊園(Kingsland Homestead)、貴格會聚會所(Quaker Meeting House)、以及路易斯拉蒂默故居(Lewis Latimer House)，每站皆準備了獨具特色的節慶活動。

「在紐約市哪裡還能在一個下午、同一個社區裡，體驗跨越400年的節慶家園文化？」沃爾克奧思博物館執行長席爾凡(Deborah Silverfine)表示，館方期待在假日屋之旅中迎接訪客，也很高興能延續這項傳統。

沃爾克奧思博物館活動內容包括熱蘋果酒、節慶餅乾試吃，以及1930年代的鋼琴伴奏及合唱。攝影師J. Maya Luz的展覽「Elder Flowers」展至本月21日(周日)，她將於活動當日在場介紹作品。訪客也可現場製作冬季胸針並逛節慶禮品展。

建於約1661年的邦恩故居將以節日裝飾迎接遊客，介紹法拉盛早期住民的居家生活與美國殖民時期的節慶習俗，並提供甜點招待。

金士蘭家園為皇后區歷史協會總部，建於1774至1785年間。皇后區歷史學家兼協會執行長安東斯(Jason Antos)表示，家園當日將有聖誕頌歌演唱，並提供餅乾與蛋酒。

建於1694年的貴格會聚會所是紐約州最古老的宗教建築，將開放節慶導覽，並為訪客準備節日小點。

拉蒂默故居則安排自助式「尋寶遊戲」探索展室、提供熱飲、聖誕卡片彩繪，並每小時舉行導覽。

更多資訊及購票，可至皇后區歷史協會官網查詢：queenshistoricalsociety.org。

