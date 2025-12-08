近百人參與 福建會館募逾3.7萬捐香港火災受災家庭

我的頻道

記者鄭怡嫣／紐約報導
美國福建會館近日自發發起募款行動，近百人參與，共籌得3萬7300多元，全數將匯入香港官方受災捐款專用帳戶。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
美國福建會館近日自發發起募款行動，近百人參與，共籌得3萬7300多元，全數將匯入香港官方受災捐款專用帳戶。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

香港大埔宏福苑於11月26日發生五級大火，造成人員傷亡與重大財物損失，消息震動海外僑界。美國福建會館近日自發發起募款行動，近百人參與，共籌得3萬7300多元，全數將匯入香港官方受災捐款專用帳戶，協助受災家庭重建家園。

會館在本月7日召開記者會表示，此次募款自11月29日晚間啟動，現已完成。將通過香港受災捐款專用帳戶，在一至兩日內，迅速將善款匯往香港，並把匯款憑證對會員公開，確保透明。

福建會館會長陳昭銀表示，火災消息傳來後海外鄉親無不揪心。他代表會館及全體同仁向遇難居民及殉職消防隊員致以沉痛哀悼，並向其家屬及所有受災者致以誠摯慰問。他說：「大火無情，人間有愛，一場火災牽動著無數海外僑胞的心，更何況是祖國香港的同胞，血濃於水。」

陳昭銀表示，會館在得知災情後第一時間展開募捐，希望能為受災居民提供及時協助。他感謝會員與社區人士慷慨解囊，以使得善款在短短兩天之內即超越預期目標，「大家用行動詮釋了『一方有難，八方支援』的精神，也溫暖了人心。」

會館表示，雖募款已結束，但將持續關心災區情況，盼香港盡快恢復平安與正常生活，他們亦呼籲僑胞持續關注災後重建，為香港出一分力。

主席陳昭銀、名譽主席陳興合、秘書長鄭泉財、王兆波，辦公室主任林利鋒，榮譽主席盧天星、鄭金鐘，常務副主席鄭師飛、游必勝、王秀華、卓太旺、林啟章、鄭學健、江學桂、林群、王憲樂、王永忠、張泉財、鄒長衛、張善輝、王慶慈、鄭瑞坤等與會並共同推動募款事宜。

