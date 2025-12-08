憂醫保費上漲 霍楚再度否決「悲痛家庭法」

我的頻道

記者鄭怡嫣╱紐約報導
紐約州長霍楚再次否決「悲痛家庭法案」。(州長辦公室提供)
紐約州長霍楚再次否決「悲痛家庭法案」。(州長辦公室提供)

紐約州霍楚(Kathy Hochul)近日再次否決「悲痛家庭法案」(Grieving Families Act)。若通過，此法將允許家屬就精神損失提起民事求償。霍楚表示，法案雖出於善意，但可能導致保險費大幅上升，進一步加重民眾負擔。

紐約現行的相關法律自1847年沿用至今，僅允許因「經濟損失」(pecuniary loss)提起訴訟，也就是針對死者生前可能帶來的收入進行求償。這使得兒童、家庭主婦或未在外工作者在訴訟中被認定為「損失較低」。現行法律同時禁止家屬因醫療疏失等造成的悲痛與精神折磨提出索賠。

「悲痛家庭法案」則希望改變這一現狀，允許家屬就情感與精神損失提出民事求償。目前，全美共有48州承認此類精神損害賠償，僅紐約州與阿拉巴馬州仍不允許。

紐約州議會曾四度通過修法，但霍楚亦連續四年否決該法。她表示，法案恐讓保險成本、醫療費用和整體消費成本上升。

霍楚在聲明中說，盡管該法有良好立意，但改動極可能讓患者及消費者承受更高成本，並帶來其他意料之外的後果。在紐約州面臨「可負擔危機」之際，許多家庭已難以負擔基本生活開支，而法案所帶來的醫保費上漲等問題，將讓弱勢群體及社區等面臨更大財務壓力。另一方面，她願意與受影響的家庭合作，但仍需進一步協商並尋找能被社會普遍接受的方案。

該法案也曾多次遭醫院、醫師團體、保險公司與部分小企業強烈反對。在亞裔社區，亞美醫師協會也曾聯合諸多亞裔醫療從業者、小商家以及社區領袖聯合反對，表示無論初衷多麼好，這項提案將導致保費大漲，許多獨立醫療從業者和小商業的運營成本也將隨之增加，以致最後無法生存，最終，移民社區的生活將受害。

