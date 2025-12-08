紐約居住壓力全球第一 生活成本最沉重

紐約也因高昂的生活成本而被評為全球居住壓力最大的城市。(記者曹馨元╱攝影)

近年來，可負擔性已成為紐約市 最受關注的話題。而紐約也因高昂的生活成本而被評為全球居住壓力最大的城市。

國際匯款平台Remitly近日發布研究，依據生活成本、通勤堵塞、犯罪率、汙染程度及醫療資源可及性的五項指標評估全球逾170個主要城市。紐約市在10分為滿分的壓力指數中獲得7.56分，成為全球居住壓力第一名的城市。

報告援引康乃爾大學(Cornell Univerisy)發布於今年的一項研究指出，多數紐約市民將不斷攀升的生活費視為最大隱憂。雖然紐約同時匯集了優質的醫療資源，相對改善的空氣品質也在一定程度上減輕壓力，但紐約的生活成本指數在這份報告中被評為100分，為全球最高水準之一，反應財務負擔依然是紐約客每天都得面對的現實。

研究同時表示，對於紐約客而言，長通勤時間也可成為一大負擔，而犯罪率與公共安全問題亦對心理壓力造成影響。

除紐約外，愛爾蘭都柏林(Dublin)、墨西哥 的墨西哥城(Mexico City)、菲律賓馬尼拉(Manila)及英國倫敦分別被列為全球居住壓力最大的二至五名。荷蘭愛因荷芬(Eindhoven)、烏特勒支(Utrecht)、澳洲坎培拉(Canberra)則被認為是居住壓力最小的前三名。

研究指出，雖然紐約居住壓力大，但這座城市的挑戰也成為吸引人的原因之一；在這裡生活，需要面對看似不可能的考驗，而正是這種挑戰感，讓許多人覺得生活充滿動力與成就感。

而紐約市府官方數據指出，全市目前經歷心理健康 問題的成年人比例為20%，許多都因壓力過大所致。而候任市長曼達尼在競選時主張建設「社區安全局」(Department of Community Safety)，專職處理以心理健康與遊民危機。