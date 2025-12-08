我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

AI融資風險升高 OpenAI竟從股市救世主變成沉重包袱　

房源需求暴增 皇后區租屋競爭更激烈

記者戴慈慧╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
根據最新租屋數據平台第三季全美租屋市場報告，皇后區的租屋熱度今年明顯升溫，不僅擠進全美最受關注的租屋市場前20名，在美東各大城市中更名列第二。(本報檔案照)
根據最新租屋數據平台第三季全美租屋市場報告，皇后區的租屋熱度今年明顯升溫，不僅擠進全美最受關注的租屋市場前20名，在美東各大城市中更名列第二。(本報檔案照)

根據最新租屋數據平台RentCafe公布的第三季全美租屋市場報告，皇后區的租屋熱度今年明顯升溫，不僅擠進全美最受關注的租屋市場前20名，在美東各大城市中更名列第二，顯示租屋需求持續強勁，且競爭程度有增無減。

該平台開發的「租屋互動追蹤指數」(Rental Engagement Tracker，REnT)是將租客在網站上的各種互動行為量化，包括空置房源數量、物件瀏覽量、加入最愛的頻率，以及租客設定個人化搜尋條件的情況等，最後換算成百分制綜合分數，藉此衡量不同城市租屋市場的熱度與競爭狀況。

根據今年第三季的最新結果，皇后區獲得73.4分，比去年同期大幅上升16位，在全美排名第19名，成為本季度表現最亮眼的城市之一。

報告指出，皇后區目前呈現「房源變多、關注更高」的現象。

與去年同期相比，當地可供出租的房源增加了44%，顯示市場供給確實上升；但同時，租客的搜尋熱度並未因此下降，租屋頁面的瀏覽次數反而激增42%。換言之，雖然空房比去年多，但關注皇后區物件的潛在租客也同步增加，使得整體市場活絡度比過去更高。

除了瀏覽人數提升，租客的「實際互動」也更為積極。根據統計，皇后區物件被加入「最愛」清單的次數比去年增加六成，租客在平台上設定個人化搜尋條件的次數也同樣上升六成。這些數據說明，租客不只是上網看看而已，而是主動追蹤特定物件、持續設定需求，顯示皇后區的租屋市場不僅流量大，租客參與度更是全面提高。

平台方解釋，REnT分數愈高，通常意味著租客在該地區租屋時，會面臨更激烈的競爭，包括熱門房源更快被租走、租客需要更快做出決定，甚至常出現多位申請人同時競爭同一單位的情況。

在紐約市其他行政區中，布朗士本季也有亮眼表現，以73.25分名列全美第20名，緊跟在皇后區之後。布碌崙(布魯克林)則以54.88分排在第126名，雖然熱度不及上述兩區，但仍屬全美較具活力的租屋市場之一。

租客 皇后區 布朗士

上一則

布碌崙租金逼近歷史新高 漲幅達通膨2倍

下一則

紐約居住壓力全球第一 生活成本最沉重
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

曼達尼叫停清理遊民營地 霍楚反對稱「必要時仍須執法」

曼達尼叫停清理遊民營地 霍楚反對稱「必要時仍須執法」
曼達尼上任後「凍租政策」將上路 紐約穩租房東掀拋售潮

曼達尼上任後「凍租政策」將上路 紐約穩租房東掀拋售潮
紐約房市白熱化 布碌崙6社區溢價成交

紐約房市白熱化 布碌崙6社區溢價成交
大量新房源流入 紐約迎近年最活躍秋季房市

大量新房源流入 紐約迎近年最活躍秋季房市

熱門新聞

檢方稱胡驍多渠道多層次將錢從中國轉移到美國。(本報檔案照)

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

2025-12-03 12:08
美國國家氣象局的預報顯示，本周紐約和新澤西可能再迎一波冬季天氣，一場沿海風暴將於12月2日(周二)橫掃這些地區。紐約市以北地段可能將在當日迎來積雪，紐約市內則更有降雨的可能。(記者范航瑜╱攝影)

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

2025-11-30 15:40
氣象預測紐約本周末將出現五至七吋積雪，提醒居民外出留意路面濕滑並提前準備除雪用品。圖為紐約市過去的雪後街景。(本報檔案照)

紐約市本周末可能積雪7吋 清雪規定一次看懂

2025-12-04 15:27
紐約市賭場競標在12月1日(周一)迎來關鍵決定，州內五人組成的設址委員會建議為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照。圖為大都會公園建成模擬圖。(大都會團隊提供)

紐約賭場3提案均獲州委員會批准 比鄰法拉盛這家最受關注

2025-12-01 13:10
華埠再現大規模抗議ICE衝突，數百示威者與警方爆發推撞。(市議員Chris Marte提供)

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

2025-11-30 07:38
紐約州車輛管理局最近通過新版點數制度，將從2026年起執行；新規下，違規點數和停照標準都變得更嚴格。(本報檔案圖)

紐約駕照明年新規：扣分加重 24個月扣10點可吊銷

2025-12-02 07:26

超人氣

更多 >
川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識
解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架
烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備
紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告
中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人