房源需求暴增 皇后區租屋競爭更激烈

根據最新租屋數據平台第三季全美租屋市場報告，皇后區的租屋熱度今年明顯升溫，不僅擠進全美最受關注的租屋市場前20名，在美東各大城市中更名列第二。(本報檔案照)

根據最新租屋數據平台RentCafe公布的第三季全美租屋市場報告，皇后區 的租屋熱度今年明顯升溫，不僅擠進全美最受關注的租屋市場前20名，在美東各大城市中更名列第二，顯示租屋需求持續強勁，且競爭程度有增無減。

該平台開發的「租屋互動追蹤指數」(Rental Engagement Tracker，REnT)是將租客 在網站上的各種互動行為量化，包括空置房源數量、物件瀏覽量、加入最愛的頻率，以及租客設定個人化搜尋條件的情況等，最後換算成百分制綜合分數，藉此衡量不同城市租屋市場的熱度與競爭狀況。

根據今年第三季的最新結果，皇后區獲得73.4分，比去年同期大幅上升16位，在全美排名第19名，成為本季度表現最亮眼的城市之一。

報告指出，皇后區目前呈現「房源變多、關注更高」的現象。

與去年同期相比，當地可供出租的房源增加了44%，顯示市場供給確實上升；但同時，租客的搜尋熱度並未因此下降，租屋頁面的瀏覽次數反而激增42%。換言之，雖然空房比去年多，但關注皇后區物件的潛在租客也同步增加，使得整體市場活絡度比過去更高。

除了瀏覽人數提升，租客的「實際互動」也更為積極。根據統計，皇后區物件被加入「最愛」清單的次數比去年增加六成，租客在平台上設定個人化搜尋條件的次數也同樣上升六成。這些數據說明，租客不只是上網看看而已，而是主動追蹤特定物件、持續設定需求，顯示皇后區的租屋市場不僅流量大，租客參與度更是全面提高。

平台方解釋，REnT分數愈高，通常意味著租客在該地區租屋時，會面臨更激烈的競爭，包括熱門房源更快被租走、租客需要更快做出決定，甚至常出現多位申請人同時競爭同一單位的情況。

在紐約市其他行政區中，布朗士 本季也有亮眼表現，以73.25分名列全美第20名，緊跟在皇后區之後。布碌崙(布魯克林)則以54.88分排在第126名，雖然熱度不及上述兩區，但仍屬全美較具活力的租屋市場之一。