我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積太太開餐廳 鳳凰城吃的到爌肉鹹酥雞飯、炸甜不辣

文化落差？中國「小動作」華生在美國做 被指性騷擾

市府敗訴 將拆阿斯托里亞31街單車道

記者戴慈慧╱紐約報導
市交通局在皇后區阿斯托里亞31街推動的新自行車道計畫，引發商家、居民與附近學校反對。圖為阿斯托里亞31街自行車道規畫圖。(市交通局提供)
市交通局在皇后區阿斯托里亞31街推動的新自行車道計畫，引發商家、居民與附近學校反對。圖為阿斯托里亞31街自行車道規畫圖。(市交通局提供)

紐約市交通局(DOT)在皇后區阿斯托里亞31街推動的新自行車道計畫，引發商家、居民與附近學校反對。去年8月，多家店鋪與一所學校向市府提出申訴，認為市府沒有充分評估安全與營運影響。近日，州法院法官裁定當局在規畫過程中程序不完備、安全審查不足，命令撤除已施工的自行車道。

根據去年8月的訴訟內容，當局計畫在地鐵N、W線途經的高架橋下的31街設置受保護自行車道。商家指出，這段街道本就狹窄，加上地鐵橋柱占空間，若再縮減車道，配送卡車將更難停靠，影響每天的進貨與外送，也可能讓救護車、消防車更難通行。

控方也表示，市府在推動計畫前，沒有充分和受影響的商家、長者、行動不便者以及附近學校溝通。一名店家代表批評說，「市交通局是先決定要做，再來要求社區配合。」

市府方面則以交通安全為主因，指出2020到2024年間，該區共發生約190起交通意外事故，其中包含騎士、行人與駕駛，認為改善道路設計相當必要。市交通局也強調會增設卸貨區和乘客上下停靠區，盡量減少對商家的影響。

不過，法官巴格斯(Chereé Buggs)在最新裁定中指出，當局在程序上確實有所疏漏，包括未依規定向小商業服務局 (SBS)及市府身心障礙事務辦公室(MOPD)取得必要的安全和可及性審查，也沒有妥善回應消防局的救災疑慮。

消防局在審查中提出，新的路寬設計可能會讓梯車無法在狹窄街道下順利抵達高架鐵路沿線的建築，增加救火風險。法官指出，當局沒有提出足以化解消防局警告的替代方案，認為市府未「實質處理」安全問題，因此裁定拆除自行車道。

當局尚未表示是否會上訴，但強調仍會持續推動提升交通安全的政策。此案也讓外界再度關注近年紐約市各地因自行車道施工引起的爭議，顯示社區對交通改革過程中希望擁有更多參與和透明度。

地鐵 紐約市 皇后區

上一則

絲綢之路音樂會登場 驚呼掌聲不斷

下一則

地鐵縱火青年 面臨聯邦縱火重罪指控
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

地鐵乘客打爆網紅AI眼鏡 一票人「這原因」喊支持：反AI的義警

地鐵乘客打爆網紅AI眼鏡 一票人「這原因」喊支持：反AI的義警
紐約市渡輪新航線12/8啟動 首次連接布碌崙-史島

紐約市渡輪新航線12/8啟動 首次連接布碌崙-史島
紐約市租賃市場恐持續惡化 2026年租金將加速攀升

紐約市租賃市場恐持續惡化 2026年租金將加速攀升
紐約客談╱香奈兒快車 創意卻脫節

紐約客談╱香奈兒快車 創意卻脫節

熱門新聞

檢方稱胡驍多渠道多層次將錢從中國轉移到美國。(本報檔案照)

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

2025-12-03 12:08
華埠再現大規模抗議ICE衝突，數百示威者與警方爆發推撞。(市議員Chris Marte提供)

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

2025-11-30 07:38
美國國家氣象局的預報顯示，本周紐約和新澤西可能再迎一波冬季天氣，一場沿海風暴將於12月2日(周二)橫掃這些地區。紐約市以北地段可能將在當日迎來積雪，紐約市內則更有降雨的可能。(記者范航瑜╱攝影)

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

2025-11-30 15:40
氣象預測紐約本周末將出現五至七吋積雪，提醒居民外出留意路面濕滑並提前準備除雪用品。圖為紐約市過去的雪後街景。(本報檔案照)

紐約市本周末可能積雪7吋 清雪規定一次看懂

2025-12-04 15:27
紐約市賭場競標在12月1日(周一)迎來關鍵決定，州內五人組成的設址委員會建議為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照。圖為大都會公園建成模擬圖。(大都會團隊提供)

紐約賭場3提案均獲州委員會批准 比鄰法拉盛這家最受關注

2025-12-01 13:10
紐約州車輛管理局最近通過新版點數制度，將從2026年起執行；新規下，違規點數和停照標準都變得更嚴格。(本報檔案圖)

紐約駕照明年新規：扣分加重 24個月扣10點可吊銷

2025-12-02 07:26

超人氣

更多 >
「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐
佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇

佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇
梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍
賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會
無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場