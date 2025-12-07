市府敗訴 將拆阿斯托里亞31街單車道

市交通局在皇后區阿斯托里亞31街推動的新自行車道計畫，引發商家、居民與附近學校反對。圖為阿斯托里亞31街自行車道規畫圖。(市交通局提供)

紐約市 交通局(DOT)在皇后區 阿斯托里亞31街推動的新自行車道計畫，引發商家、居民與附近學校反對。去年8月，多家店鋪與一所學校向市府提出申訴，認為市府沒有充分評估安全與營運影響。近日，州法院法官裁定當局在規畫過程中程序不完備、安全審查不足，命令撤除已施工的自行車道。

根據去年8月的訴訟內容，當局計畫在地鐵 N、W線途經的高架橋下的31街設置受保護自行車道。商家指出，這段街道本就狹窄，加上地鐵橋柱占空間，若再縮減車道，配送卡車將更難停靠，影響每天的進貨與外送，也可能讓救護車、消防車更難通行。

控方也表示，市府在推動計畫前，沒有充分和受影響的商家、長者、行動不便者以及附近學校溝通。一名店家代表批評說，「市交通局是先決定要做，再來要求社區配合。」

市府方面則以交通安全為主因，指出2020到2024年間，該區共發生約190起交通意外事故，其中包含騎士、行人與駕駛，認為改善道路設計相當必要。市交通局也強調會增設卸貨區和乘客上下停靠區，盡量減少對商家的影響。

不過，法官巴格斯(Chereé Buggs)在最新裁定中指出，當局在程序上確實有所疏漏，包括未依規定向小商業服務局 (SBS)及市府身心障礙事務辦公室(MOPD)取得必要的安全和可及性審查，也沒有妥善回應消防局的救災疑慮。

消防局在審查中提出，新的路寬設計可能會讓梯車無法在狹窄街道下順利抵達高架鐵路沿線的建築，增加救火風險。法官指出，當局沒有提出足以化解消防局警告的替代方案，認為市府未「實質處理」安全問題，因此裁定拆除自行車道。

當局尚未表示是否會上訴，但強調仍會持續推動提升交通安全的政策。此案也讓外界再度關注近年紐約市各地因自行車道施工引起的爭議，顯示社區對交通改革過程中希望擁有更多參與和透明度。