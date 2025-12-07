絲綢之路音樂會登場 驚呼掌聲不斷

我的頻道

記者戴慈慧╱紐約報導
樂手在絲綢之路音樂會上合作演出，舞台上以都塔爾、揚琴與二胡呈現跨文化的合奏。(記者戴慈慧╱攝影)
樂手在絲綢之路音樂會上合作演出，舞台上以都塔爾、揚琴與二胡呈現跨文化的合奏。(記者戴慈慧╱攝影)

由多國音樂家合作的「絲綢之路音樂會」5日在法拉盛舉行，以中亞、波斯與南亞的傳統音樂為主軸，呈現絲路沿線多樣的音樂風貌，現場有逾60人觀賞。演出分成兩部分，從中亞突厥旋律到南亞與波斯古典系統，展現不同文化之間的交流與共通點。

上半場由中亞突厥音樂家帶來傳統樂曲，使用都塔爾(dutar)、弓弦樂器及打擊樂，旋律具強烈節奏感。樂手在簡短介紹中提到，接下來的「Horse Rider」描寫騎馬奔馳的動作，而馬在絲路沿線多個文化中都占有重要位置。他說，希望觀眾能從音樂中感受到不同文化之間其實有許多共同元素。這首曲子節奏明快，也為現場帶來第一波高潮。

下半場則進入南亞與波斯古典音樂的合作。南亞樂手以塔布拉鼓(tabla)及薩羅德琴(sarode)介紹拉格(Raga)系統。他解釋，「拉格」強調的是音階帶來的情緒與意象，是南亞古典音樂的重要基礎。演出中也示範了拉格音樂的即興特性。

來自伊朗卡曼契琴(Kamancheh)的演奏家拉斯特加里(Mehrnam Rastegari)則談到波斯的「達斯特加」(Dastgah)系統。她說，在與南亞音樂家合作時，會聆聽拉格的特徵，並在達斯特加中找到相似的音階，如此兩種音樂就能自然地合在一起。

在約三小時的演出中，觀眾從節奏強烈的中亞旋律一路走入南亞與波斯的細膩音色，體驗絲路音樂的多元面貌。表演過程中，現場多次響起驚歎聲與掌聲，氣氛熱烈。

法拉盛 伊朗

