皇后區萬聖節比賽 多名華裔生獲獲布朗斯丁表揚

紐約州眾議員布朗斯丁(Edward C. Braunstein)近日公布東北皇后區萬聖節作文與繪畫比賽得獎名單，今年共有四名華裔小學生獲選。(布朗斯丁辦公室提供)

紐約州眾議員布朗斯丁(Edward C. Braunstein)近日公布東北皇后區萬聖節 作文與繪畫比賽得獎名單，今年共有四名華裔小學生獲選，作品富有創意、細節鮮明，充分展現萬聖節的想像力與節慶氛圍。

今年獲獎的學生來自皇后區貝賽與法拉盛 多所公校。二年級得主為貝賽P.S.159小學的劉艾妍(Aiyan Liu，音譯，下同)，其作品「友善的小女巫」(The Friendly Witch)以活潑筆觸描繪溫暖可愛的角色，深受評委青睞。三年級得主為同樣來自P.S.159的Evan Yu，他的「無題」(Untitled)以充滿動感的構圖呈現萬聖節場景，展現童趣與想像力；四年級得主為法拉盛P.S.32小學的Marcus Lu，作品「無題」將萬聖節元素融入細緻畫面，內容豐富。五年級得主則是 P.S.213小學的王曉妤(Ariel Xiaoyu Wang)，其作品「Halloween」(萬聖節)色彩鮮明，節慶氛圍濃厚。

布朗斯丁表示，四名學生的作品兼具細節、創意與節慶精神，非常出色，「他們的家庭與學校社群都應為孩子的成就感到自豪」。他也感謝今年所有參賽的學生踴躍投稿，共同展現東北皇后區學生的藝術熱情。

四名得獎學生均獲頒紐約州議會「優異證書」及亞馬遜禮品卡，所有參賽者也將收到優異證書，以鼓勵持續創作。