美國華人婦女會 為香港大火遇難者家屬募款

記者戴慈慧／紐約報導
香港大埔宏福苑於近日發生重大火災，美國華人婦女會12月3日在法拉盛舉行記者會，為此次大火的受災民眾發起社區募款。出席者靜默一分鐘位為遇難者默哀。(記者戴慈慧／攝影)
香港大埔宏福苑於近日發生重大火災，美國華人婦女會12月3日在法拉盛舉行記者會，為此次大火的受災民眾發起社區募款。出席者靜默一分鐘位為遇難者默哀。(記者戴慈慧／攝影)

香港大埔宏福苑近日發生重大火災，造成居民罹難，也有消防員在搶救行動中殉職，引起全球華人社群關注。美國華人婦女會12月3日在法拉盛華策會福壽老人中心舉行記者會，宣布為此次大火的遇難者及殉職消防員家屬發起社區募款，希望以實際行動聲援受災家庭。

火警發生於宏福苑一高層住宅單位，濃煙迅速蔓延，一些居民因來不及撤離而遇難。香港消防處後證實，有消防員在救援時英勇殉職。消息震撼香港本地與海外華人，各界紛紛表達哀悼與關切。

記者會上，全場默哀一分鐘，悼念死難者。出席者表示，雖然身處海外，但災難面前華人同胞一脈相連，希望透過社區力量為受難家庭帶來一點支持。活動由美國華人婦女會發起，並有USA亞洲小姐競選及亞洲太太競選代表參與協助。

主辦方表示，活動所募得的善款將委託中國駐紐約總領事館安排，轉交予受難者及殉職消防員家屬。該會強調透明公開，並表示這是一次單純的社區關懷行動，盼讓香港受災民眾感受到海外華人的支持。

為了帶動現場氣氛、鼓勵民眾捐款，Andy、Che Che與Anny三位歌手現場演唱中文、英文與粵語歌曲，以音樂向罹難者致哀，也向救援人員致敬。

美國華人婦女會捐款資訊：支票抬頭：USA Chinese-American Women Federation Inc.。

