高線公園座談 園藝專家揭紐約綠地生態新思維

高線公園園藝資深經理金子由紀談到高線公園多年以來以「生態園藝」為核心理念，使綠地呈現更自然、多層次的生態結構。(截自視頻會議)

高線公園(High Line)3日晚舉辦線上座談「城市自然的慶典：紐約綠地的洞見」(Celebrating City Nature: Insights from NYC Greenspaces)，邀集多位市內主要綠地單位的園藝 與生態管理者，共同分享如何在鋼筋水泥間呈現充滿生命力的城市生態。活動由「紐約時報」園藝專欄作者羅奇(Margaret Roach)主持，吸引眾多關注都市自然與永續議題的民眾參與。

座談三位與談者分別來自紐約不同的綠地體系，包括高線公園園藝資深經理金子由紀(Yuki Kaneko，音譯)、布碌崙 (布魯克林)大橋公園(Brooklyn Bridge Park)園藝總監波爾森(Rashid Poulson)，以及青木墓園(Green-Wood Cemetery)永續植栽部主任艾文斯(Sara Evans)。他們從各自的園地管理經驗出發，談及城市綠化面臨的挑戰與創新策略。

布碌崙大橋公園坐落於水岸。波爾森指出，公園的園藝工，包括生態多樣性管理、自然棲地創造，持續培育城市綠地，並讓社區、遊客與野生生物共同受益。艾文斯則從青木墓園的角度切入，團隊在保護百年古樹的同時，也持續導入新物種，以確保公墓在氣候變遷 中仍保持生態活力。

對於位於曼哈頓寸土寸金地段的高線公園，如何在有限空間內兼顧生物棲息、遊客體驗與氣候韌性，正是當代城市綠地的課題。金子談到高線公園多年以來以「生態園藝」為核心理念，使綠地呈現更自然、多層次的生態結構。「很多遊客都以為高線公園的植物是自然生長的，其實是我們人工培育的。」園內植物運輸通暢都是自行車和三輪車進行，最大限度降低汙染。

本場座談為「親近自然：城市生態對話」(Engaging Nature: Dialogues on Urban Ecology)系列的一部分。該系列以四場線上講座呈現高線公園在生態園藝、都市生物多樣性與氣候韌性方面的實作與研究，協助市民理解植物、人類與野生動物在城市環境中的交互關係。