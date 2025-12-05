我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他從從容容獲長官賞識

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

「社區優先購買權」 華埠土地信託會支持

記者劉梓祁╱紐約報導
倡議者4日集會籲通過「社區優先購買」提案，華埠土地信託會和候任市長曼達尼均支持。(記者劉梓祁╱攝影)
倡議者4日集會籲通過「社區優先購買」提案，華埠土地信託會和候任市長曼達尼均支持。(記者劉梓祁╱攝影)

多個社區團體4日於曼哈頓市政廳外集會，呼籲紐約市議會盡速通過「社區優先購買權」(Community Opportunity for Purchase Act)提案，包括即將上任的市長曼達尼(Zohran Mamdani)和華埠土地信託會(Chinatown CLT)在內的社區、住房和環境倡議團體，均支持議案過關。

根據議案，凡為出售三個單位以上住宅樓的業主，須先向市住房保護與發展局(HPD)以及經認定的「合資格社區土地信託」或提供可負擔房屋的非營利組織通報，並讓非營利團體享有「優先出價」權。

領導集會、長期推動相關倡議的組織「新經濟計畫」(New Economy Project)表示，該提案旨在賦予非營利機構和社區土地信託在多戶住宅出售時的「第一出手機會」，並有助遏止投機炒作、促進負責任的物業管理，並擴大由社區與租戶共同掌控的永久可負擔住房供應。

目前已有逾200個機構支持，包括租客組織、社區土地信託會、以可負擔住房為導向的開發商等。華埠土地信託會也在列。該會共同創辦人王鏑(Jacky Wong)曾表示，華埠是全市自有住宅比率最低的地區之一，過去30年沒有新增任何可負擔住房單位。他指出，長期系統性忽視已對華埠造成深遠的社會與經濟影響，若能有政策幫助便能尋找可持續的解決方案。

候任市長曼達尼的過渡團隊本周接受訪問時，也再度表態強烈支持社區優先購買議案，稱其是「穩定紐約住房市場、增加可負擔住房」的重要工具。

但部分小業主及房地產業界人士擔憂，這一議案會延長買賣流程、增加合規成本，甚至造成交易不確定性，對本已高壓的住宅市場帶來額外負擔。還有批評者指出，在住房供應不足的根源未解決前，此類幹預可能對整體市場效率造成負面影響。

華埠 曼達尼 紐約市

上一則

進入流感季 法拉盛醫師：社區病患增多

下一則

皇后區社區籲市府 兌現增設警局承諾
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

聯邦探員突襲紐約皇后區社區 至少逮捕1人

聯邦探員突襲紐約皇后區社區 至少逮捕1人
舊金山聖誕燈海亮起　聯合廣場、各社區點亮冬夜

舊金山聖誕燈海亮起　聯合廣場、各社區點亮冬夜
最新調查：疫情、關稅雙重衝擊 華埠小商家韌性仍在

最新調查：疫情、關稅雙重衝擊 華埠小商家韌性仍在
華埠百年僑團紛爭 聯成公所訴中華公所祕書案遭駁回

華埠百年僑團紛爭 聯成公所訴中華公所祕書案遭駁回

熱門新聞

檢方稱胡驍多渠道多層次將錢從中國轉移到美國。(本報檔案照)

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

2025-12-03 12:08
華埠再現大規模抗議ICE衝突，數百示威者與警方爆發推撞。(市議員Chris Marte提供)

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

2025-11-30 07:38
美國國家氣象局的預報顯示，本周紐約和新澤西可能再迎一波冬季天氣，一場沿海風暴將於12月2日(周二)橫掃這些地區。紐約市以北地段可能將在當日迎來積雪，紐約市內則更有降雨的可能。(記者范航瑜╱攝影)

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

2025-11-30 15:40
聯邦農業部新規將導致紐約州3萬5000名合法綠卡居民失去糧食券資格，遭紐約領銜的21州及華盛頓特區檢察長聯盟提告。(記者范航瑜╱攝影)

綠卡居民失領糧食券資格 紐約州領銜提告

2025-11-27 06:29
紐約市賭場競標在12月1日(周一)迎來關鍵決定，州內五人組成的設址委員會建議為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照。圖為大都會公園建成模擬圖。(大都會團隊提供)

紐約賭場3提案均獲州委員會批准 比鄰法拉盛這家最受關注

2025-12-01 13:10
氣象預測紐約本周末將出現五至七吋積雪，提醒居民外出留意路面濕滑並提前準備除雪用品。圖為紐約市過去的雪後街景。(本報檔案照)

紐約市本周末可能積雪7吋 清雪規定一次看懂

2025-12-04 15:27

超人氣

更多 >
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防
懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光

懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光
南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...

南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...