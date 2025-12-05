「社區優先購買權」 華埠土地信託會支持

倡議者4日集會籲通過「社區優先購買」提案，華埠土地信託會和候任市長曼達尼均支持。(記者劉梓祁╱攝影)

多個社區團體4日於曼哈頓市政廳外集會，呼籲紐約市 議會盡速通過「社區優先購買權」(Community Opportunity for Purchase Act)提案，包括即將上任的市長曼達尼 (Zohran Mamdani)和華埠 土地信託會(Chinatown CLT)在內的社區、住房和環境倡議團體，均支持議案過關。

根據議案，凡為出售三個單位以上住宅樓的業主，須先向市住房保護與發展局(HPD)以及經認定的「合資格社區土地信託」或提供可負擔房屋的非營利組織通報，並讓非營利團體享有「優先出價」權。

領導集會、長期推動相關倡議的組織「新經濟計畫」(New Economy Project)表示，該提案旨在賦予非營利機構和社區土地信託在多戶住宅出售時的「第一出手機會」，並有助遏止投機炒作、促進負責任的物業管理，並擴大由社區與租戶共同掌控的永久可負擔住房供應。

目前已有逾200個機構支持，包括租客組織、社區土地信託會、以可負擔住房為導向的開發商等。華埠土地信託會也在列。該會共同創辦人王鏑(Jacky Wong)曾表示，華埠是全市自有住宅比率最低的地區之一，過去30年沒有新增任何可負擔住房單位。他指出，長期系統性忽視已對華埠造成深遠的社會與經濟影響，若能有政策幫助便能尋找可持續的解決方案。

候任市長曼達尼的過渡團隊本周接受訪問時，也再度表態強烈支持社區優先購買議案，稱其是「穩定紐約住房市場、增加可負擔住房」的重要工具。

但部分小業主及房地產業界人士擔憂，這一議案會延長買賣流程、增加合規成本，甚至造成交易不確定性，對本已高壓的住宅市場帶來額外負擔。還有批評者指出，在住房供應不足的根源未解決前，此類幹預可能對整體市場效率造成負面影響。