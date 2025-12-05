「北美粵藝」倡均衡飲食 辦健康養生青禾宴

我的頻道

記者顏潔恩╱紐約報導
由北美粵藝促進基金會主辦、布碌崙華人聯合會、亞裔社區巡邏隊以及民選官員辦公室協辦的「健康養生青禾宴」，4日在班森賀舉行。(記者顏潔恩╱攝影)
由北美粵藝促進基金會主辦、布碌崙(布魯克林)華人聯合會、亞裔社區巡邏隊以及民選官員辦公室協辦的「健康養生青禾宴」，4日在班森賀舉行，吸引200人參與；主辦方表示，現代人平日多吃大魚大肉，因此希望通過此活動，提倡健康、均衡的飲食觀念，活動當天提供素食，希望讓大家重新找回健康的生活理念。

當日活動由布碌崙華人聯合會會長鄧賢銘、北美粵藝促進基金會會長謝慧燃主持；謝慧燃表示，健康是人們生活的重心，但現代人都是大魚大肉，尤其在年底假日更是如此，因此當日舉辦該活動，除了帶來豐富的表演娛樂民眾生活外，同時也倡導健康理念，「大家吃得健康、玩得健康」。

活動上，許多長者帶來民族表演、粵劇演唱，抽獎活動也吸引在場民眾的注意力，氣氛相當熱鬧；謝慧燃也透露，該基金會為非營利機構，平時也有粵劇戲曲班、流行曲、舞蹈、藥膳食療養生、書法、功夫等培訓課程，歡迎有興趣的民眾加入。

該活動也獲得州眾議員寇頓(William Colton)、市議員莊文怡、韋娜芙(Inna Vernikov)辦公室的支持，韋娜芙辦公室的華裔代表狄鍾琪也向各個舉辦機構、贊助商頒發表揚狀，感謝他們為社區做出的貢獻；北美粵藝促進基金會之後也向莊文怡、韋娜芙、以及第49選區民主黨領袖謝曉瓊等人頒獎，感謝他們傑出的領導能力。

