市警違反庇護法 公職人員將問責

記者劉梓祁／紐約報導
紐約市府調查指警察局違反「庇護法」 ，提出七項改革建議均獲接受；圖為國安部人員在曼哈頓執法。(記者劉梓祁／攝影)
紐約市府調查指警察局違反「庇護法」 ，提出七項改革建議均獲接受；圖為國安部人員在曼哈頓執法。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市調查局(DOI)於3日發布審查報告指出，市警(NYPD)一名警員違反紐約市庇護法律，曾依聯邦國土安全部(DHS)要求，在警局系統建立警示，標記被移民當局關注、可能面臨遣返的對象；一旦該等人士與警方互動，系統便會向該警員發送電郵通知。

報告指出，市警現行政策仍存在漏洞，可能導致與聯邦移民執法單位的不當資訊共享，因此提出七項強化庇護法遵從度的建議，警局已全部接受。

根據報告，市調查局審查了2024年11月至2025年6月期間與聯邦單位的五宗互動事件。調查認定其中一宗涉及一名派駐國土安全調查局(HSI)幫派任務小組的市警成員，在接獲國安調查局要求後，為名單上的「阿拉瓜列車」(Tren de Aragua)幫派疑似成員建立警示，違反市府禁止動用市政資源協助民事移民執法的庇護法律。

報告指出，市警高層在該調查前並不知情；該名警員事後已被調離任務小組，其使用相關電腦系統的權限亦遭限制。市調查局強調，沒有任何市警人員因收到警示而採取行動。

市議會議長歐德思(Adrienne Adams)與市議員高步邇(Gale Brewer)發表聯合聲明，形容報告揭示的違規行為「令人深感不安」，並強調違反市法的公職人員必須被問責，以避免市警成為聯邦繞過司法程序的工具。

市警發言人則回應指出，警局「一直努力遵守庇護法律」，並已全面接受市調查局提出的七項改善措施。

