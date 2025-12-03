「跨區快線」資訊不足 皇后區居民與民選官員反彈

大都會運輸署(MTA)規畫中的「區際快線」(Interborough Express，IBX)尚未進入細部設計，但已在皇后區引發明顯反彈。(取自MTA)

大都會運輸署(MTA )規畫中的「跨區快線」(Interborough Express，IBX)尚未進入細部設計，但已在皇后區 引發明顯反彈。多名居民與民選官員指出，快線目前「資訊不足、需求不清」，更憂心設站後土地用途規範屆時將更改得更為密集(upzoning)，為高樓開發打開大門。市議員霍頓與候任市議員黃友興皆表示，沿線社區對此計畫普遍不具信心。

IBX構想沿用現有的貨運鐵道路權，從布碌崙 (布魯克林)貝瑞吉(Bay Ridge)一路向北，連接到皇后區傑克森高地(Jackson Heights)，全長約14哩。全線的主要作用是打通皇后區及布碌崙之間長期缺乏的東西向交通。但由於多段軌道位於住宅區旁，一旦設站，可能引發上調密度、徵地、施工噪音等議題，因此沿線迄今爭議不斷。

霍登此前在出席中村(Middle Village)舉行的IBX資訊說明會後表示，「與會者完全得不到任何實質內容」。他認為，IBX雖預計利用既有鐵道路權，但項目代表卻告訴他，團隊尚未取得正式使用許可，整體計畫仍停留在概念層次，而非具體可行的方案。

「我們現在看到的不是計畫，只是一個想法而已。」霍登還補充，如果輕軌在沿線設站，將為區域上調密度提供理由，進一步成為高樓開發的起點，「居民一定會群起反對」。

同樣接觸大量居民回饋的黃友興則表示，他在艾姆赫斯特(Elmhurst)與周邊社區敲了「幾千個門」，居民普遍認為沒有使用IBX的需求，尤其從皇后區前往布碌崙的通勤量極低。

「你去問艾姆赫斯特的人，有誰會用這條線去布碌崙？幾乎沒有。」他說。黃友興指出，IBX的終點距離地鐵羅斯福大道還有四條街，「居民覺得不方便，也不認為這條線能解決通勤問題。」

而更讓居民焦慮的，是可能引發的區域調整。黃友興表示，若在Grand Avenue設站，恐成為上調密度、引進大型開發的契機，引發居民強烈反對。他補充，若MTA需要擴增路線容量，部分路段可能必須從一條軌道增至三到四條，空間勢必不足，難免牽涉房屋收購，「他們說會按照市場價格補償，但居民很清楚，那筆錢很難再買回同樣條件的住房。」

黃友興說，待明年正式就任後，將與市府與MTA再次討論，「但目前居民的反饋非常一致：他們不想要。」