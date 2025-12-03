紐約房市白熱化 布碌崙6社區溢價成交

我的頻道

記者馬璿／紐約報導
紐約市房地產市場秋季呈現回暖趨勢，根據房地產網站StreetEasy最新數據顯示多個社區出現成交價遠高於開價的情況，尤以布碌崙(布魯克林)地區最為突出。圖為展望高地。(記者馬璿／攝影)
紐約市房地產市場秋季呈現回暖趨勢，根據房地產網站StreetEasy最新數據顯示多個社區出現成交價遠高於開價的情況，尤以布碌崙(布魯克林)地區最為突出。圖為展望高地。(記者馬璿／攝影)

紐約市房地產市場秋季呈現回暖趨勢，根據房地產網站StreetEasy最新數據顯示，今年秋季全市買氣強勁，多個社區甚至出現成交價遠高於開價的情況，尤以布碌崙(布魯克林)地區最為突出。

報告指出，全市10大溢價成交比率最高的社區中，布碌崙包辦六席；展望高地(Prospect Heights)以近半數房屋高於開價成交居首，該區中位價約131萬元，成交速度快且競價頻繁。其次為以優質學區與生活機能完善吸引家庭買家的公園坡(Park Slope)，約有44%的房屋賣價超出開價，中位價為140萬元。其他入榜的布碌崙社區還包括布碌崙高地(Brooklyn Heights)、皇冠高地(Crown Heights)、威廉斯堡(Williamsburg)與羊頭灣(Sheepshead Bay)，溢價成交比例介於兩至三成之間，中位價從40多萬至130多萬元不等，顯示不同類型住宅市場皆活躍。

曼哈頓部分地區的熱度也不遜色，西村(West Village)約有近四成房屋高於開價成交，中位價達135萬元，鄰近的格林威治村(Greenwich Village)也有超過四分之一的房屋以溢價成交，中位價約125萬元。皇后區和布朗克斯區在9月的排名中獨占鰲頭；其中23%的皇后區的森林小丘(Forest Hills)買家和17%的布朗士區河濱區(Riverdale)買家最終以超過開價的價格購得夢中情屋。

布碌崙 皇后區 房地產

Firstrade推出全新「期權構建器」功能強化期權交易體驗

香港駐紐約經貿辦未代交善款 籲直接匯港府指定帳戶
