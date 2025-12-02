市議會提案售房須讓土地信託優先報價 華人小房東不滿

紐約市議會提案要求部分房東售房前須先經社區機構或土地信託報價，部分華人小房東認為私有財產自由交易權受損且長時間等待報價會損害資金鏈安全。(記者許君達／攝影)

紐約華人 社群內近日流傳一則未署名的信息，稱市議會正在審議的一則提案會要求「政府制定的非營利組織在房東賣房前享有優先購買權」，並呼籲華人業主積極向所在選區的市議員陳情，反對該提案。

根據市議會紀錄，上述提案名為「社區購房機會案」(Int 902-2024，簡稱COPA)，2024年5月提出，現已通過委員會審議環節，並獲得32名市議員支持。不過該案尚未提交全會審議，而且本屆市議會僅剩一個月會期，今年年底前未通過的所有提案均將清零。

提案要求「符合條件的出租住宅在被出售時，由市行政當局批准的合格實體有權優先提出報價」，但適用範圍有嚴格限制。其中，符合條件的住宅包括被列入差房或緊急修繕清單、租金可負擔限制即將到期、存在違法或欠繳稅費行為，且擁有四個單位以上的出租房，房東自住的五戶以下小型房產不在列；而「合格實體」則包括以維護低收入 居民居住權為主要使命的非營利機構、社區土地信託(CLT)或可負擔住房管理方。

根據提案文本，符合上述限定條件的住宅業主，須提前至少五天向市府當局通報賣房意願，並在隨後的45天內等待「合格實體」表達購買意願。在45天周期內，業主被禁止與第三方洽購。而在「合格實體」表達意願後，業主將在未來的90天內等待報價，且不得與任何其他潛在買家達協議。

華人社群消息稱，該提案若通過實施，勢必拖長房產交易時間，增加小業主資金周轉難度，且會導致市場競價機制被人為干預。華人房仲John表示，紐約很多華人房東投資比較激進，常會把槓桿拉滿，這導致他們的資金鏈非常脆弱，一旦遇到租霸或周轉延遲，便會捉襟見肘。因此這種擔憂確實並非空穴來風。

小房東維權聯盟主席黃啓旺表示，他尚未了解到COPA提案，但他認為提案有侵犯私有財產自由處置權的嫌疑，因此很難獲得通過。華埠 土地信託董事陳作舟則表示，他能理解立法者的初衷，但認為他們的思路過於陳舊。陳作舟說，無論是社區機構還是土地信託，有能力一次性買下整棟建築的都是少數，而華埠土地信託的思路是鼓勵房東加入聯盟、而非出售產業，並由聯盟幫助爭取稅收優惠等扶持項目，因此這項提案在他們這裡並不適用。

舊金山市已有同名為COPA的類似立法，要求幾乎所有超過三戶的住宅上市時直接觸發相關條款，適用範圍比紐約的提案更嚴苛，但給予購買意願表達和報價的時間限制較短，將對房東構成的程序性拖延風險壓到較低水平。