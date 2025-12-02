紐約市去年1791人確診HIV 連4年居高不下

1日為「2025年世界愛滋病日」(World AIDS Day 2025)，紐約市衛生局當天發布最新的「HIV 監測年度報告」。(歐新社)

紐約市 衛生局1日發布最新的「HIV監測年度報告」，紀念「2025年世界愛滋病日」(World AIDS Day 2025)。報告顯示，聯邦撥款即將削減的背景下，紐約市HIV防治停滯不前，2024年新增HIV確診人數連續第四年上升或持穩。

報告說，紐約市的新增HIV確診病例數量連續第四年上升或相對持穩，與2020年之前的逐年下降趨勢形成對照。2024年内，紐約市共有1791人新確診出了HIV，較2023年的人數上升5.4%。此外，2024年新發的HIV感染病例預計也較2023年增長17%。這些新數據表明，在聯邦政府 對HIV檢測、治療和預防的資金投入面臨重大威脅之際，紐約市在終結HIV疫情 方面進展已然放緩。

報告指出，聯邦政府已動議取消疾病防治中心(CDC)的HIV防治部門，並削減CDC用於HIV防治的7億5560萬元資金，其中包括對紐約市衛生局的逾4100萬元撥款。

市衛生局代理局長Michelle Morse醫生說，「過去30年間，我們在終結紐約市的HIV疫情方面取得了巨大進展，新增確診病例自2001年以來累積下降了逾70%。但這一進展現已停滯不前，新增確診病例已連續第四年上升或持穩，與此同時用於終結疫情的聯邦救命資金也面臨風險」。

她指出，「紐約市的健康狀況在種族、族裔、社區和收入方面仍然存在不平等，HIV領域也不例外。這正是紐約市衛生局將繼續努力確保所有紐約市民都能獲得其應得的HIV照護及預防服務的原因」。

報告說，紐約市新增HIV病例和預計新增感染病例增加，可能受到多種因素影響。擁有零障礙、低成本、高品質、全民安享的健保和預防服務之願景，在紐約市乃至全美範圍內仍未實現。貧窮、無家可歸或住房不穩定、缺乏足夠的醫療保險或就業機會，以及得不到滿足的支持性服務需求，則是讓人們更容易面臨HIV感染風險的因素。