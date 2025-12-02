12月天文奇觀多 紐約將迎2場流星雨

我的頻道

記者曹馨元／紐約報導
隨著2025年進入尾聲，大自然也將帶來一系列包括流星雨在內的天文奇觀，為節日季增添趣味。(記者曹馨元╱攝影)
隨著2025年進入尾聲，大自然也將帶來一系列包括流星雨在內的天文奇觀，為節日季增添趣味。著名的雙子座流星雨將於本月登場，每分鐘可見數顆流星；此外還有年度最後一輪超級滿月，以及逐漸出現的豐富冬季星空。

壯觀的雙子座流星雨將從12月7日(周日)起至17日(周三)出現，預計在13日(周六)及14日(周日)夜間達到高峰，每小時可見120至150顆流星。這些明亮的流星將迅速划過夜空，大多呈白色，有時帶點綠光，因其含有鎂和鎳，在大氣層燃燒時會呈現綠色。

另一場較小規模的小熊座流星雨緊接其後，將從12月17日一路持續至聖誕節，並於12月21日(周日)晚達到高峰，每小時約有10至20顆流星划過夜空。

美國自然歷史博物館天文學家法赫蒂(Jackie Faherty)說，小孩常問聖誕老人是否會「和流星雨同台」；她笑稱，「聖誕老人不受影響，因為流星發生的高度比他飛行的高度還要高得多。」

由於月亮將在雙子座流星雨高峰時進入下弦眉月，小熊座流星雨高峰時則是上弦眉月，夜空較暗，故市民能清楚看到流星雨的機率較高。

此外，本月也是觀察行星與冬季星座的好時機。26日(周五)的上弦眉月將與土星「比鄰」亮相；木星則因接近明年初的衝日，近期格外明亮。今年最後一次滿月將在12月4日(周四)出現，並因處於近地點而升級成為浪漫的超級滿月，亮度與體積約增一成；下一次超級滿月要等整整一年才會出現。

冬季夜空的主角獵戶座已在東方升起。尋找其三顆等距排列的亮星即可找到獵戶座腰帶。在這些星光之間，有一團朦朧的星雲，即「獵戶座星雲」，是恆星誕生地。曼哈頓英伍德山公園(Inwood Hill Park)是市內少數可肉眼觀賞到星雲的好地點；若假期外出前往郊區，更能在遠離城市光害的環境下欣賞更清晰壯麗的星空。

