從南亞到遠東…絲綢之路音樂節 法拉盛市政廳5日上演

記者鄭怡嫣／紐約報導
法拉盛市政廳將在5日舉辦一場以絲綢之路為靈感的音樂節，華人音樂家也將上演二胡及揚琴演奏。(法拉盛市政廳提供)
法拉盛市政廳將在5日舉辦一場以絲綢之路為靈感的音樂節,華人音樂家也將上演二胡及揚琴演奏。(法拉盛市政廳提供)

紐約皇后區法拉盛市政廳(Flushing Town Hall)將在5日(周五)舉辦一場以絲綢之路為靈感的音樂節，邀請來自從南亞到遠東的各族裔藝術家，並帶著他們的民族特色樂器同台演出；華人音樂家也將上演二胡及揚琴演奏。

據主辦方介紹，這場名為「飛馬/聲線」(Flying Horses/Sonic Threads)的混合音樂節，靈感來源於古代的絲綢之路。絲綢之路貫穿亞洲、中東與北非，音樂節也將呈現沿線的多元音樂傳統，讚頌文化交流的精神，來自中國、印度伊朗、巴勒斯坦、敘利亞與土庫曼斯坦的藝術家，屆時將攜帶各類樂器同台演出，令觀眾感受各式節奏與音樂，也通過音樂傳播絲綢之路的歷史。

表演分為三個單元。在第一單元，張婧雯及高程錦將分別帶來二胡及揚琴演奏。此外，還有Oghlan Bakshi所帶來的杜塔爾兩弦琴(Dutar)的演奏。杜塔爾源自中亞地區，為長頸弦樂器，通常有兩根弦，用撥弦或彈奏方式演奏。

在第二單元，幾位藝術家將帶來柯門切(Kemenche)、塔布拉(Tabla)、薩羅德(Sarod)以及吉他演奏。

柯門切起源於土耳其、伊朗及黑海地區，是類似小提琴的弓弦樂器，音色高亢細膩，常用於民間音樂和傳統演奏。塔布拉起源於印度、巴基斯坦及南亞地區，是一對手打鼓，小鼓音高高，大鼓音色低沉而圓潤。薩羅德則起源印度北部，為無品弦，音色深沉而圓潤，常用於印度古典音樂。第三單元則有烏德琴、打擊樂以及小提琴的表演。

演出過後，所有藝術家還將齊聚舞台，進行跨文化的即興合奏。舞池也將在最後開放，國際及本地的DJ將播放各類世界舞曲及僑民音樂。

法拉盛市政廳執行及藝術總監Ellen Kodadek表示，這不僅是一場音樂會，更是一場與歷史的活生生對話，希望藉音樂鏈接更多文化並促進創意交流，「這種交流今天依然和數百年前一樣重要。來跳舞、傾聽、和享受吧！」

活動將在5日晚上6時至10時舉辦。更多訊息，請訪問官網www.flushingtownhall.org

