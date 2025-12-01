我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷「惡血女王」Theranos荷姆斯 或尋求川普赦免

NBC民調／花4年讀大學 63%民眾直言「不值得」

紐約市家庭糧食不足問題惡化 民眾分享省錢妙招

記者曹馨元╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
葉女士說，華人超市的蔬果、海鮮都比連鎖超市便宜不少。(記者曹馨元╱攝影)
葉女士說，華人超市的蔬果、海鮮都比連鎖超市便宜不少。(記者曹馨元╱攝影)

隨著年底節日將至，紐約市卻有愈來愈多的家庭面臨糧食不足問題；而11月初經歷的糧食券(SNAP)停發兩周更讓不少家庭陷入無法負擔食物的困境。雖然目前糧食券已恢復發放，但許多家庭仍在為月底帳單、節日餐食與日常開銷煩惱。

紐約市最大扶貧組織羅賓漢基金會(Robin Hood)與哥倫比亞大學(Columbia University)日前發布最新報告指出，家中有孩童的紐約家庭正面臨每周達205元的食物負擔缺口；超過三分之一成人及四成家庭坦言「糧食開銷不足」。

哥大貧困與社會政策中心研究分析師榮瑞安(Ryan Vinh, 音譯)表示，從數據上來看，紐約正處於一場可負擔危機，「許多並非貧窮線以下的紐約人，也越來越難負擔基本食物開銷」。

本地媒體Gothamist收集來自讀者的省錢技巧，建議可以留意各超商的每周特價、詢問店長折扣時段或優惠券發放時間；此外，如BJ's、好市多等大型連鎖超市的手機應用程式上常有優惠券發放，而農夫市集不少在接近收攤時也會有額外降價優惠。

華人陳先生表示，如今物價高、房租高，他只能開源節流，盡量壓低食物開支。陳先生說，手機應用程式「Too Good To Go」上常有臨期折扣食物包，「我買到過Whole Foods Market的熟食套組，10元就有三、四份沙拉、捲餅之類，能吃好多餐」。此外，陳先生也常買Trader Joe's的冷凍蔬菜水果，「比新鮮的便宜很多，營養價值不變，唯一就是口感稍差一點」。

而葉女士則說，華人超市的蔬果、海鮮都比連鎖超市便宜不少，「一般10元可以夠兩、三個人吃一餐，相比在連鎖超市買一周的食材更健康實惠」。葉女士也注意到，不少售賣日式便當的便利店都有晚上6時後半價等優惠，是晚飯的省錢之選。

與此同時，使用糧食券的民眾每消費兩元，即可獲得兩元的市府健康卡券(Health Buck)回饋，每天最多可獲得10元；而州府也於日前也擴大FreshConnect計畫，每周最多可領20元農市抵價券。

糧食券 華人超市 紐約市

上一則

節日地鐵垃圾增多 MTA加強清潔頻率

下一則

森林小丘、雷哥公園Citi Bike明春進駐 社區有意見
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪
非營利組織報告：紐約市6成買房全現金 不平等危機加劇

非營利組織報告：紐約市6成買房全現金 不平等危機加劇
紐約華男賓州大肆買禮品卡 涉盜刷遭多項重罪指控

紐約華男賓州大肆買禮品卡 涉盜刷遭多項重罪指控
綠卡居民失領糧食券資格 紐約州領銜提告

綠卡居民失領糧食券資格 紐約州領銜提告

熱門新聞

華埠再現大規模抗議ICE衝突，數百示威者與警方爆發推撞。(市議員Chris Marte提供)

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

2025-11-30 07:38
王悅綺勇奪今年紐約州高中跳水1米板冠軍，已被哈佛大學提前錄取。(張Nancy提供)

長島高中華裔女生王悅綺獲跳水金牌 被哈佛提前錄取

2025-11-25 07:17
兩名華裔紐約居民於23日下午被發現陳屍大西洋城知名的博加塔(Borgata)酒店客房內，死因離奇，目前仍在調查。死者為一名男子與一名女子。(博加塔官網)

紐約2華人大西洋城酒店離奇身亡 女頸椎折斷男自我刺傷

2025-11-26 15:26
聯邦農業部新規將導致紐約州3萬5000名合法綠卡居民失去糧食券資格，遭紐約領銜的21州及華盛頓特區檢察長聯盟提告。(記者范航瑜╱攝影)

綠卡居民失領糧食券資格 紐約州領銜提告

2025-11-27 06:29
美國國家氣象局的預報顯示，本周紐約和新澤西可能再迎一波冬季天氣，一場沿海風暴將於12月2日(周二)橫掃這些地區。紐約市以北地段可能將在當日迎來積雪，紐約市內則更有降雨的可能。(記者范航瑜╱攝影)

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

2025-11-30 15:40
川普總統(左)與造訪白宮的紐約候任市長曼達尼握手。(路透)

曼達尼：我仍認為川普是法西斯及暴君

2025-11-23 11:37

超人氣

更多 >
ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕
1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意
紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪
跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地
「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企

「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企