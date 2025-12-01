紐約市家庭糧食不足問題惡化 民眾分享省錢妙招

葉女士說，華人超市的蔬果、海鮮都比連鎖超市便宜不少。(記者曹馨元╱攝影)

隨著年底節日將至，紐約市 卻有愈來愈多的家庭面臨糧食不足問題；而11月初經歷的糧食券 (SNAP)停發兩周更讓不少家庭陷入無法負擔食物的困境。雖然目前糧食券已恢復發放，但許多家庭仍在為月底帳單、節日餐食與日常開銷煩惱。

紐約市最大扶貧組織羅賓漢基金會(Robin Hood)與哥倫比亞大學(Columbia University)日前發布最新報告指出，家中有孩童的紐約家庭正面臨每周達205元的食物負擔缺口；超過三分之一成人及四成家庭坦言「糧食開銷不足」。

哥大貧困與社會政策中心研究分析師榮瑞安(Ryan Vinh, 音譯)表示，從數據上來看，紐約正處於一場可負擔危機，「許多並非貧窮線以下的紐約人，也越來越難負擔基本食物開銷」。

本地媒體Gothamist收集來自讀者的省錢技巧，建議可以留意各超商的每周特價、詢問店長折扣時段或優惠券發放時間；此外，如BJ's、好市多等大型連鎖超市的手機應用程式上常有優惠券發放，而農夫市集不少在接近收攤時也會有額外降價優惠。

華人陳先生表示，如今物價高、房租高，他只能開源節流，盡量壓低食物開支。陳先生說，手機應用程式「Too Good To Go」上常有臨期折扣食物包，「我買到過Whole Foods Market的熟食套組，10元就有三、四份沙拉、捲餅之類，能吃好多餐」。此外，陳先生也常買Trader Joe's的冷凍蔬菜水果，「比新鮮的便宜很多，營養價值不變，唯一就是口感稍差一點」。

而葉女士則說，華人超市 的蔬果、海鮮都比連鎖超市便宜不少，「一般10元可以夠兩、三個人吃一餐，相比在連鎖超市買一周的食材更健康實惠」。葉女士也注意到，不少售賣日式便當的便利店都有晚上6時後半價等優惠，是晚飯的省錢之選。

與此同時，使用糧食券的民眾每消費兩元，即可獲得兩元的市府健康卡券(Health Buck)回饋，每天最多可獲得10元；而州府也於日前也擴大FreshConnect計畫，每周最多可領20元農市抵價券。