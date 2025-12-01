我的頻道

矽谷「惡血女王」Theranos荷姆斯 或尋求川普赦免

NBC民調／花4年讀大學 63%民眾直言「不值得」

香港火災同悲 美香港總商會發動捐款到災區

記者胡聲橋╱紐約報導
美國香港總商會為香港火災受害者發起募捐。(記者胡聲橋╱攝影)
美國香港總商會為香港火災受害者發起募捐。(記者胡聲橋╱攝影)

香港大埔區宏福苑11月26日突發五級大火，目前已造成至少146人死亡、150人失蹤、超過1900戶家庭受影響。海外僑胞深感同情和悲痛，位於布碌崙(布魯克林)的美國香港總商會11月30日召開記者會，宣布發起「火災無情、人間有愛」海外華人捐款支援香港同胞愛心募款，向受災的香港居民伸出援手。

記者會於11月30日下午舉行，由美國亞裔社團聯合總會執行會長姜書棟主持。會上首先播放了香港大埔區宏福苑遭受火災的視頻，隨後全體與會人士默哀一分鐘，向這場大火中死難的香港居民表達深切哀悼。姜書棟表示，為了把更多的溫暖送到災區，讓香港同胞感受到「香港有難、世界牽掛」的愛心，為此發起愛心傳遞活動，為香港同胞捐錢捐物。

將香港視為第二個故鄉的美國香港總商會會長陳善莊說，看到這場大火後，內心非常悲痛和震驚，該會已和香港政府及香港駐紐約經貿處等取得聯繫，發起捐助活動，讓受災家庭度過難關。陳善莊當場宣布，美國香港總商會捐出1萬元。他號召大家有錢出錢、有力出力，共同援助香港。所有捐款匯集後，將透過美國香港總商會香港分會以及香港駐紐約經貿處等，將善款直接交到受災家庭手上。

美國香港總商會執行會長陳世品表示，香港這場大火造成這麼多生命和財產受損，海外華人理應向香港居民伸出援手。美國福建同鄉會會長劉愛華、理事長鄭育，紐約海南會所陳在福會長和美國亞總會副會長董鳳斌等人也向香港同胞表達慰問與支持。美國紅光聯誼會會長陳宜昌、美國丹陽同鄉會會長許俊龍均當場宣布代表各會分別捐款1000元，圓成地產公司的陳艾米麗和張傑克分別捐獻500元，希望藉此能激發更多愛心和正能量。

各位仁人善士可以登陸眾籌平台https://reurl.cc/4bWnKD捐獻；想要捐助支票和現金者請於每周一至五到476 Bay Ridge Ave二樓，辦公室聯絡人張先生，電話(917)678-3335。

