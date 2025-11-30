維拉札諾大橋重大改建 明年開工

我的頻道

記者顏潔恩╱紐約報導
大都會運輸署建設與開發部門代表日前出席布碌崙貝瑞吉弟10社區委員會會議，討論維拉扎諾大橋的維修工程。(記者顏潔恩╱攝影)
大都會運輸署建設與開發部門代表日前出席布碌崙貝瑞吉弟10社區委員會會議，討論維拉扎諾大橋的維修工程。(記者顏潔恩╱攝影)

大都會運輸署(MTA)建設與開發部門代表日前出席布碌崙(布魯克林)貝瑞吉弟10社區委員會會議，討論維拉扎諾大橋(Verrazzano-Narrows Bridges)的重大維修工程；隨著愈來愈多的華人從8大道遷移至史泰登島，連結兩處的維拉扎諾大橋變得愈發重要，工程內容包括將大橋東向上下層前往貝爾特公園大道(Belt Parkway)的出口匝道(exit ramps)由左側改至右側、加寬匝道路肩，並重建路面等，預計將於明年開始。

根據MTA的說法，針對大橋的調整方案將提升道路安全性、減少碰撞事故、提供更標準化的出口匝道位置、改善橋上交通流量並緩解壅塞；同時也會增加車道肩的寬度，使事故應變能力與日間維護更有效率。

「此外，道路的新鋪設將提供更平順的開車體驗、降低撞擊噪音並減少緊急維修的需求，確保這座已有60年的橋梁有良好的狀態」，社委會交通與運輸委員會主席張傑克(Jack Zhang)在報告中指出。

根據當前的進展，維修工程的設計與施工合約已於8月份授權維拉扎諾大橋建築公司(JV)負責，包括動員工作人員、現場調查與土壤鑽探等前期作業，預期會在未來六個月內推進；貝爾特公園大道的工程則預計在2026年春季開始，2029年秋季落成。

與此同時，MTA將實施一項全面的噪音監測計畫，以確保工程遵守紐約市噪音法規，措施包括在漢密爾頓堡公園(Fort Hamilton Pkwy)沿線安裝臨時噪音屏障或隔音幕、最大化在日間進行施工以減少夜間作業、並對夜間施工的工作施加限制，「風鎬(jackhammering)工作、使用衝擊扳手進行螺栓緊固，以及使用氣動工具進行鉚釘拆除等作業，將不得在夜間時段進行。」

除大橋維護外，社委會也提到當地公園的升級工作，將對John J. Carty公園進行升級與現代化改善，包括新設成人健身區、滑板場、步道、草皮場地、表演區，以及手球、籃球和沙狐球場等；工程於明年初動工，並預計在2029年夏季完工。

