中間派市議員梅寧預計出任下屆議長 曼達尼願合作

記者范航瑜╱紐約報導
曼達尼27日在哈林區參與感恩節食物派發活動。州檢察長詹樂霞(Letitia James)及多名社區成員亦一同參與。(取自曼達尼官方X平台帳號)
候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)27日在曼哈頓參與感恩節食物派發時表示，即便中間派市議員梅寧(Julie Menin)出任下屆市議會議長，他仍計畫與梅寧合作，共同引導市府運作，推動「可負擔議程」。

曼達尼當日在哈林區與民權運動家兼牧師夏普頓(Al Sharpton)麾下的「全國行動網」(National Action Network)參與感恩節食物派發活動。州檢察長詹樂霞(Letitia James)及多名社區成員亦一同參與。

曼達尼表示，梅寧與他一樣，「對落實共同的可負擔議程感到興奮。」「我期待與梅寧市議員及整個市議會合作，落實紐約人迫切期盼的可負擔議程，在全美最昂貴的城市中，讓生活重新可負擔，」曼達尼說。

代表上東區與羅斯福島的市議員梅寧在前一日宣布，她已取得下屆市議會足夠支持票，可成為新任議長。梅寧在大選中並未背書曼達尼，部分政治觀察者認為她可能會對他傾向民主社會主義的施政目標形成制衡。

當被問及是否更支持其他候選人，如曾經為他背書的市議員哈德森(Crystal Hudson)，曼達尼則避而不答。歷來，新任市長往往能對議長選舉施加影響，但曼達尼及其團隊至今未介入。

市議長在市府預算談判中具高度影響力，並掌握議案在議會中的審議進度。現任議長歐德思(Adrienne Adams)過去四年多次與市長亞當斯(Eric Adams)公開對立，並多次依靠超過三分之二的票數推翻市長否決。

支持梅寧的共和黨議員則可能期望她在面對曼達尼政策時提供制衡，包括凍租、成立社區安全局、推行免費公車、以及大幅擴大補貼托育等。皇后區市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)在梅寧團隊發布的聲明中表示，「下個任期無疑會面臨挑戰，但我相信由梅寧領導本會，我們將有一位能傾聽並理解各方觀點的人，致力彌合長期分歧。」

