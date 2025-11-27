綠卡居民失領糧食券資格 紐約州領銜提告

我的頻道

記者許君達╱紐約報導
聯邦農業部新規將導致紐約州3萬5000名合法綠卡居民失去糧食券資格，遭紐約領銜的21州及華盛頓特區檢察長聯盟提告。(記者范航瑜╱攝影)
紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)26日領銜州檢察長聯盟，對川普政府切斷數萬名持有綠卡的合法移民獲取糧食券(SNAP)補助的行為提起訴訟，要求法庭對該項新規發布禁令。

訴狀由包括紐約州在內的21個州和哥倫比亞特區聯合向奧勒岡州尤金(Eugene)聯邦地區法院提起，被告包括聯邦農業部(USDA)及其部長羅林斯(Brooke rollins)。訴狀指出，農業部今年10月31日向各州對應機構發布一則指導備忘錄，備忘錄稱，根據「大又美法」指導精神，糧食券受益人的範圍被大幅縮減，所有經人道途徑合法入境的人，即使依法取得永居資格後，仍會永久失去領取糧食券的資格，受影響的人群包括難民、庇護申請者和人道保護計畫受惠者。

然而，原告方認為，聯邦「食品與營養法」(FNA)中要求，持難民身分入境者只要獲得綠卡、轉為永久居民，即可符合糧食券資格，聯邦行政當局無權剝奪，因此根據「行政程序法」(APA)，農業部的要求涉嫌越權且構成「任意武斷」(Arbitrary & Capricious)。此外，農業部給各州制定了嚴苛的執行時間，要求在備忘錄發布次日，即11月1日起開始按照新規定執行，還給違反者設定高額處罰機制。然而，原告方引用「行政程序法」，指聯邦規定發布後，應予各州120天寬限期以更新執行系統，然而農業部只留了不到一天的時間，還正趕在聯邦政府停擺並疊加周末，此舉涉嫌違法。

詹樂霞表示，若依照農業部新規，紐約州將有至少3萬5000名合法永久居民的糧食券資格被剝奪，導致這些家庭立即陷入危機，給全州社會安全網造成巨大且突然的壓力。此外，新規嚴苛的罰則將導致紐約州面臨高達12億元的無端罰款。

➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

