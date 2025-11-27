亞平會感恩節宴會 詹樂霞等同樂

我的頻道

記者許君達╱紐約報導
亞平會在曼哈頓華埠舉辦感恩節宴會，紐約州檢察長詹樂霞(右二)、州參議員劉醇逸(左三)等到場同樂，並為現場賓客切火雞。(記者許君達╱攝影)
亞洲人平等會(AAFE，簡稱亞平會)26日在曼哈頓華埠舉辦感恩節宴會，百餘名亞平會員工、社區代表和民選官員出席，並在現場共切火雞慶祝佳節。紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)、市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)等官員到場同樂。

威廉姆斯表示，在這個艱難的年頭，很多紐約人經歷了糧食券(SNAP)失而復得的一段動盪期，但他很高興看到像亞平會這樣的社區服務機構繼續堅持使命，沒有落下一個人。詹樂霞表示，她很欣賞社區機構為困難人群所做的工作，而她作為檢察長，則將盡己所能與華人社區站在一起，去抵抗那些試圖攻擊亞裔的人。詹樂霞還提到川普政府針對她的起訴案被法官駁回一事。她說，在困難時期，很多來自亞裔社區的基層選民以各種方式表達了對她的關懷和支持，令她知道「我不是一個人在戰鬥，今天他們用司法武器攻擊我，明天就可能攻擊在座的每個人。」

當日到場的還包括即將擔任市議會第二選區議員的現任州眾議員愛潑斯坦(Harvey Epstein)、現任第二選區市議員利華娜(Carina Rivera)、市住房保護與發展局(HPD)局長提加尼(Ahmed Tigani)以及皇后區州參議員劉醇逸(John Liu)等。劉醇逸和詹樂霞共同為到場賓客切下火雞肉。

亞平會執行總監余思亮(Thomas Yu)在簡短致詞中對亞平會全體員工一年來的工作表達了感謝。他並為工齡超過十年的部分員工頒發了特別嘉獎狀。獲嘉獎的亞平會振興商業服務中心常務總監李芝薇(Jessie Lee)表示，她從2001年就在亞平會從事小商業扶持工作，走遍華埠的角落，與業者溝通，對華埠的情況十分了解。如今，振興商業服務中心平均每年能收到1500份申請，發出100份貸款，幫助很多陷入運營資金陷入困境的小企業一解燃眉之急，受助企業中，不乏後來發展壯大者。

