拍受災戶沒同理心？香港大火「震撼照」故事曝光

「經歷超級世紀惡夢」香港宏福苑住戶吐心聲 靠它成功帶愛貓逃生

百康仁德布碌崙華社發300隻雞和食品

記者胡聲橋╱紐約報導
百康仁德和市議員莊文怡為社區派發300隻雞和各類食物。(莊文怡辦公室提供)
百康仁德和市議員莊文怡為社區派發300隻雞和各類食物。(莊文怡辦公室提供)

百康仁德醫療集團攜手紐約市議員莊文怡，於25日在布碌崙(布魯克林)舉行回饋社區感恩節食物派送活動，在華人社區派發了300隻雞，以及其他食物和禮品袋。

此次活動當天上午在位於18大道6417號的「拓展社區服務」(Reaching-out Community Services)舉行。百康仁德集團表示，這次活動公為居民派送300隻雞，還有米、油、蔬果、罐頭等食物和禮品袋。莊文怡在活動中為百康仁德和「擴大社區服務」頒發了嘉獎狀，感謝他們對社區做出的貢獻。

百康仁德總裁兼首席財務官米切爾(Alex Mitchell)在活動中說，他們舉辦這次活動既是共慶感恩節，也是為了幫助社區緩解食物不足的問題。百康仁德致力於讓人更健康、壽命更長，食物不足是威脅健康的因素之一。

在談及百康仁德今後服務社區的計畫時，米切爾說，百康仁德近期啟動了社區關懷項目Rendr Cares。它將以社區為導向，讓醫護人員更深入與社區接觸。食物派發、健康博覽會、疾病篩查等都在他們考慮的範圍之內。

莊文怡說，現在食品價格很高，對於失去了糧食券的老人而言，負擔更重。最近社區內有不少亞裔老人到她的辦公室詢問有沒有食物分發。她感謝百康仁德挺身而出幫助社區。

「拓展社區服務」創始人尼福(Thomas Neve)說，此次活動排隊很長，這說明活動的重要性。她感謝莊文怡和百康仁德為這次活動提供的協助。他為能舉辦這場活動感到幸運，希望活動可以給人們帶去支持和歡樂。

米切爾稱，百康仁德是紐約市服務華社的最大多專業醫生集團，旗下有超過一百家診所。百康仁德的醫生每天都為紐約市居民、尤其是華人提供高質量的護理。他們專注於預防性措施，關心各年齡段最脆弱的，最有需要的人。

