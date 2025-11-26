提升街景美觀 紐約市府公布6款新鷹架

紐約市長亞當斯(Eric Adams)與市樓宇局(DOB)局長奧多(Jimmy Oddo)日前公布六款全新鷹架設計，將應用於全市的建築工程與立面維護，代替此前多年占據街道、笨重老舊的綠色鷹架。(取自市長辦公室)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)與市樓宇局(DOB)局長奧多(Jimmy Oddo)日前公布六款全新鷹架設計，將應用於全市的建築工程與立面維護，代替此前多年占據街道、笨重老舊的綠色鷹架，在保障公眾安全的同時，提升城市街景美觀。

新鷹架設計由市府聘請的Arup與PAU兩家建築與設計公司負責。兩組團隊各自設計三款行人保護方案，目標是改善行人體驗、美化街景、控制成本並保障公共安全，並使用易取得且經濟的材料，降低建商採用障礙。

亞當斯表示，「長期以來，鷹架與老舊鷹架阻擋陽光、影響小商家，也讓街區雜亂不堪。今天，我們邁出重要一步，重新想像紐約街景。六款現代化設計與首份證據為本的立面安全研究，證明安全與美觀可以並行不悖。加上2026年的執法措施，我們的街道將再次安全、充滿活力與美感」。

亞當斯還宣布，市府完成首份以建築科學為基礎的立面檢查與安全計畫(FISP)工程研究建議，提出改進現行立面檢查要求的方法，有望在不影響公共安全的前提下，減少鷹架的使用。這些措施結合將於2026年初生效的新執法行動，構成「拆除鷹架行動」(Get Sheds Down)的核心策略，已顯著降低全市街道上的不美觀鷹架。

去年，市府聘請信用卡公司萬事達(Mastercard)調查研究，發現對於有鷹架的建築物內的商家，月均信用卡消費減少了3900至9500元。鷹架搭建時間越長，影響更為顯著。其中餐廳和酒吧是「重災區」。而在曼哈頓華埠 ，衛生和安全則是鷹架帶來的更嚴重的問題，不僅藏污納垢，更成為滋生犯罪的監控盲點，例如華埠劉錦廣場附近公車站後面的鷹架下方已成為遊民定居地。