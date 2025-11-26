我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

台片「賽德克·巴萊」在中重映 海報有「血戰日寇」

提升街景美觀 紐約市府公布6款新鷹架

記者范航瑜／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市長亞當斯(Eric Adams)與市樓宇局(DOB)局長奧多(Jimmy Oddo)日前公布六款全新鷹架設計，將應用於全市的建築工程與立面維護，代替此前多年占據街道、笨重老舊的綠色鷹架。(取自市長辦公室)
紐約市長亞當斯(Eric Adams)與市樓宇局(DOB)局長奧多(Jimmy Oddo)日前公布六款全新鷹架設計，將應用於全市的建築工程與立面維護，代替此前多年占據街道、笨重老舊的綠色鷹架。(取自市長辦公室)

紐約市亞當斯(Eric Adams)與市樓宇局(DOB)局長奧多(Jimmy Oddo)日前公布六款全新鷹架設計，將應用於全市的建築工程與立面維護，代替此前多年占據街道、笨重老舊的綠色鷹架，在保障公眾安全的同時，提升城市街景美觀。

新鷹架設計由市府聘請的Arup與PAU兩家建築與設計公司負責。兩組團隊各自設計三款行人保護方案，目標是改善行人體驗、美化街景、控制成本並保障公共安全，並使用易取得且經濟的材料，降低建商採用障礙。

亞當斯表示，「長期以來，鷹架與老舊鷹架阻擋陽光、影響小商家，也讓街區雜亂不堪。今天，我們邁出重要一步，重新想像紐約街景。六款現代化設計與首份證據為本的立面安全研究，證明安全與美觀可以並行不悖。加上2026年的執法措施，我們的街道將再次安全、充滿活力與美感」。

亞當斯還宣布，市府完成首份以建築科學為基礎的立面檢查與安全計畫(FISP)工程研究建議，提出改進現行立面檢查要求的方法，有望在不影響公共安全的前提下，減少鷹架的使用。這些措施結合將於2026年初生效的新執法行動，構成「拆除鷹架行動」(Get Sheds Down)的核心策略，已顯著降低全市街道上的不美觀鷹架。

去年，市府聘請信用卡公司萬事達(Mastercard)調查研究，發現對於有鷹架的建築物內的商家，月均信用卡消費減少了3900至9500元。鷹架搭建時間越長，影響更為顯著。其中餐廳和酒吧是「重災區」。而在曼哈頓華埠，衛生和安全則是鷹架帶來的更嚴重的問題，不僅藏污納垢，更成為滋生犯罪的監控盲點，例如華埠劉錦廣場附近公車站後面的鷹架下方已成為遊民定居地。

亞當斯 華埠 紐約市

上一則

金兌錫派發火雞 法拉盛大排長龍

下一則

何仁誥超意識主義巡迴畫展 11/29世報藝廊揭幕
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約女足全國奪冠凱旋慶典 獲頒城市之鑰 亞當斯登台被噓

紐約女足全國奪冠凱旋慶典 獲頒城市之鑰 亞當斯登台被噓
紓解育兒壓力 明秋課後班再增1萬名額

紓解育兒壓力 明秋課後班再增1萬名額
參與非法募捐 亞當斯前親信獲緩刑

參與非法募捐 亞當斯前親信獲緩刑
亞當斯交接前夕推多項政策 恐牽制曼達尼施政

亞當斯交接前夕推多項政策 恐牽制曼達尼施政

熱門新聞

自2022年春季以來，跋涉數月、步行穿過南美雨林來到紐約的萬名華人走線客已在異鄉度過數個年頭。示意圖，非新聞當事者。(路透)

走線客：即便在美國的明天渺茫 但回國是「生不如死」

2025-11-18 19:20
ICE紐約行動總監基納洛表示，移民執法對象不僅限於嚴重罪犯；圖為ICE於堅尼路所捕非法移民。(記者劉梓祁╱攝影)

「不限嚴重罪犯」ICE紐約總監：未犯罪移民亦會被拘捕

2025-11-22 07:11
王悅綺勇奪今年紐約州高中跳水1米板冠軍，已被哈佛大學提前錄取。(張Nancy提供)

長島高中華裔女生王悅綺獲跳水金牌 被哈佛提前錄取

2025-11-25 07:17
一名22歲華裔青年上周於皇后區地鐵站遭列車撞擊身亡。警方根據初步調查表示案件暫無犯罪嫌疑，但家屬認為事件仍有多處疑點，盼能尋得目擊者還原經過。(受訪者提供)

華裔青年地鐵墜軌亡 警初判跳軌 家屬認為不可能自殺

2025-11-19 01:28
來自台灣、現住紐約布魯克林的網紅鍾佩，遭控在紐約市吃遍包括彼得·魯格牛排館等多家高檔餐廳，卻賴帳不付錢。圖為彼得·魯格著名的牛排。(路透)

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

2025-11-17 19:46
徐家樹以6425萬元，收購位於法拉盛市中心緬街41-60號的置地大廈。(本報檔案照)

華商徐家樹 6425萬元買下緬街置地大廈

2025-11-22 01:25

超人氣

更多 >
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費
年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康
燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略

燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略
窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境