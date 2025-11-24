多家零售商推感恩節優惠 10人份套餐僅40元

全美多家零售商已宣布推出特別優惠，其中奧樂齊超市推出只需40元即可供10人享用的完整感恩節餐點。(Aldi提供)

感恩節 臨近，正是為節日餐點準備採購清單的最佳時機；對於想要省錢的家庭，全美多家零售商已推出特別優惠，協助大眾以更實惠的方式度過節日。

德國廉價連鎖超市品牌奧樂齊(Aldi)推出只需40元，即可供10人享用的完整感恩節餐點優惠，食物包括整隻火雞、雞湯、濃縮蘑菇濃湯、煉乳、夏威夷甜麵包、迷你棉花糖、切段四季豆、100%純南瓜泥罐頭、貝殼義大利麵與起司、棕色肉汁粉、家禽香料與香草、炸洋蔥脆片、派皮雞肉或玉米麵包餡料、鮮奶油、黃洋蔥、小根去皮胡蘿蔔、西芹、蔓越莓、地瓜、以及馬鈴薯；此優惠將持續至12月24日，值得注意的是，線上價格可能會與當地門市價格略有差異。

另一方面，亞馬遜(Amazon )則提供只需25元就可買到的感恩節餐點，雖然每樣產品需單獨購買，但消費者可前往Amazon官網，點擊「Thanksgiving savings」下的「Feed 5 for $25」查看完整清單，優惠有效期至感恩節當日，網址：https://shorturl.at/E3bMN。

目標百貨(Target )網站說，Target提供可供四人享用、價格約20元的感恩節餐點套裝，套餐包含一隻10至16磅的火雞、馬鈴薯、肉汁等食材，民眾可至官網target.com/c/holiday-hosting-entertainment-holiday-shop/-/N-5xt1f查詢更多信息。

沃爾瑪(Walmart)跨國零售公司每年推出的感恩節餐點套裝可供10人享用，價格也落在40元左右，不過取貨、運送或宅配可能需額外收費，最高可達19.95元，費用將在購買前告知，更多詳情可訪問walmart.com/i/shoppable-lists/Thanksgiving-value-meal/929。