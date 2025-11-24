Citi Bike騎乘量大增 交通沙漠最受益

紐約市單車共享系統Citi Bike的使用量持續攀升，尤其在缺乏公共交通的「交通沙漠」更為顯著。(記者曹馨元／攝影)

交通倡導組織「多元交通」(Transportation Alternatives)23日發布報告指出，紐約市 單車共享系統Citi Bike的使用量持續攀升，尤其在缺乏公共交通的「交通沙漠」更為顯著，使用量增長較其餘地區高58%。

Citi Bike的營運商Lyft報告指出，2025年共享單車騎乘量達4500萬次，已是史泰登島(Staten Island)輪渡年均運送乘客量的近三倍。「多元交通」執行長福納斯(Ben Furnas)表示，Citi Bike已成為紐約市不可或缺的交通工具，「對位於交通沙漠的居民來說尤其重要，無論是社區內移動，或前往較遠的地鐵站 ，都高度依賴這項服務」。

研究顯示，Citi Bike在地鐵服務薄弱的「交通沙漠」中「極為關鍵」。位於交通沙漠社區的現有Citi Bike站點，其使用增長速度比其他地區高出58%；在距離地鐵站0.25哩內的騎乘量平均成長4.1%，而在此區域以外的騎乘量則平均成長6.5%。

曼哈頓華埠 尚未有地鐵路線直達，鄰近的堅尼路、東百老匯等地鐵站都過於分散；在華埠上班的李女士表示，自己每天便依賴Citi Bike通勤，「騎一次電單車不到2元，對我來說比坐公交便宜，而且公交延遲太多太慢了」。

不過，盡管電單車便宜便捷，但李女士也認為其不夠安全，因此華埠使用Citi Bike的行人並不多。根據她的經驗，送外賣的電單車速度極快，在單車道上常讓她害怕；而華埠又因單車道「時斷時續」，道路窄、要跟機動車搶道，「司機盲點也很多，會很不安全」。

目前，Citi Bike仍依賴市場資金運作，是全世界唯一完全不依賴公共資金的共享單車系統。福納斯呼籲下任市府提供首比公共資金，並制定三年計畫以改善服務、並在全市擴張，讓所有社區的紐約市民都能受惠。