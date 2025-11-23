購物季來了 紐約州府：「先買後付」恐增財務風險

我的頻道

記者劉梓祁╱紐約報導
消費者保護處近日發布提醒，民眾在使用「先買後付」等分期付款方式時務必提高警覺，避免因過度消費或延遲付款而陷入財務危機。(記者劉梓祁╱攝影)
隨著年底購物季來臨，紐約州務院轄下的消費者保護處(Division of Consumer Protection)近日發布提醒，呼籲民眾在使用「先買後付」(Buy Now, Pay Later)等分期付款方式時務必提高警覺，避免因過度消費或延遲付款而陷入財務危機。

州府表示，近年先買後付迅速普及，從電子產品、家具、服飾，到日常食品及外賣餐點，均可透過先買後付分期付款，導致愈來愈多消費者面臨逾期、滯納金或債務累積等問題。

州務卿莫斯利(Walter T. Mosley)指出，先買後付的便利性雖然吸引人，但不少消費者在未意識到風險的情況下逐漸累積債務。他表示，「不要在節日期間落入債務的旋轉門。先買後付在網路購物中愈來愈常見，付款方式愈來愈多元，但當消費者還沒察覺時，債務可能已經愈滾愈大，危害財務健康。」

消費者保護處表示，先買後付雖多提供短期免息分期，但本質上仍屬債務工具，且比傳統信用卡更容易誘發衝動購物與過度消費。當局強調，研究指先買後付使用者在分期付款的心理負擔降低下，平均消費金額明顯高於信用卡用戶。

此外，先買後付的使用在年輕族群中特別普遍，許多學生與剛工作的民眾以此因應短期資金需求，但若缺乏良好規畫，長期可能形成「未來再付款」的消費習慣，加劇財務風險，更長期的分期方案利率甚至可能高達10%至30%。

消費者保護處指，另一項風險來自「多平台疊加貸款」現象，據消費者金融保護局(CFPB)研究，超過六成使用先買後付的民眾同時持有多筆貸款。一些原本用於大型採購的分期方式，如今逐漸被用於小額購買，包括日用品、食品及外賣，使得多筆分期在月末匯聚成高額帳單。

消費者保護處提醒，若未按時付款，部分先買後付平台可能收取罰息或滯納金，甚至會將逾期紀錄通報至信用評分機構，進一步影響個人信用紀錄與未來貸款能力。州府強調，消費者使用先買後付前應充分了解自身的償付能力與各平台的條款，避免因資訊不足而蒙受損失。

