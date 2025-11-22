我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金馬62／范冰冰奪最佳女主角 未出席但以電話現場致詞

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」

長島市將變身 迎1.5萬戶新住宅 整合商業、公共空間

記者戴慈慧／紐約報導
紐約市議會日前通過「OneLIC長島市社區改造計畫」，將為西皇后區帶來近1萬5000戶新住宅等多項公共設施。(記者劉梓祁／攝影)
紐約市議會日前通過「OneLIC長島市社區改造計畫」，將為西皇后區帶來近1萬5000戶新住宅等多項公共設施。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市議會日前通過備受矚目的「OneLIC長島市社區改造計畫」，將為西皇后區帶來近1萬5000戶新住宅、數百萬平方呎商業空間與多項公共設施。這項規模龐大的重畫案，被視為長島市多年快速發展後，市府試圖補上基礎建設與整體規畫不足的重要一步。

長島市在過去十年成為全國成長最快的社區之一，高樓與住宅大量興建，但交通、公共設施與社區規畫相對滯後，租金與房價也持續攀升，使不少家庭被迫外移。此次通過的OneLIC計畫試圖以更完整的城市設計方式，整合住宅、商業、公共空間與交通改善。

皇后區區長理查茲(Donovan Richards)在市議會表決後表示，長島市的快速開發長期缺乏配套，住房負擔與不平等問題更加突出。他指出，新的重畫案希望「修正過去的缺口」，為不同收入層的居民提供更可負擔的居住選項。

根據官方說明，OneLIC除新增住宅與商用空間外，還包括改善地面交通動線、擴增綠地、提升行人與單車安全等內容，並納入社區設施與公共空間配置。市府將採取分階段推動，預計部分項目在未來數年陸續動工。

然而，重畫案也引發部分居民與社區團體的疑慮。他們擔心，新一波開發可能推升地價，加速社區轉型，使租屋戶與低收入家庭面臨更大壓力，也質疑可負擔住房比例能否真正惠及在地住戶。部分倡議者呼籲，市府應在交通、教育與社福資源的投入上提出更具體承諾。

隨著OneLIC獲得批准，長島市的城市面貌在未來十年勢必迎來明顯變化。外界也將密切關注，這項計畫能否在開發與社區需求之間取得平衡。

長島市 皇后區 低收入

上一則

老人局籲正視年齡歧視 人瑞中心力挺

下一則

假期估8200萬人出行 大堵車警示日回歸
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

同樣出身紐約精英階級 川普、曼達尼上演背景之爭

同樣出身紐約精英階級 川普、曼達尼上演背景之爭
楊宗緯不滿被爆料指稱是惡鄰 已向社區前保全提告

楊宗緯不滿被爆料指稱是惡鄰 已向社區前保全提告
芝住宅區淪紅燈區 居民投訴破紀錄 警4小時抓8嫖客

芝住宅區淪紅燈區 居民投訴破紀錄 警4小時抓8嫖客
皇后區幫派大掃蕩 32人被控謀殺等罪

皇后區幫派大掃蕩 32人被控謀殺等罪

熱門新聞

皇后區法拉盛一名柳姓男子結識在中國的魏姓女子，2023年登記結婚後協助魏女及其兩名女兒移民美國，不料母女三人今年5月抵達紐約僅兩天後便失聯；圖為甘迺迪機場。(路透)

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

2025-11-17 13:25
來自台灣、現住紐約布魯克林的網紅鍾佩，遭控在紐約市吃遍包括彼得·魯格牛排館等多家高檔餐廳，卻賴帳不付錢。圖為彼得·魯格著名的牛排。(路透)

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

2025-11-17 19:46
22歲華裔青年洪永尼(Yony Hung，音譯)憑藉創意料理「委內瑞拉中式炒飯」，吸引大批食客排隊購買，甚至連西語裔歌手J Balvin等明星也聞香而至。(取材自Instagram)

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

2025-11-17 07:47
自2022年春季以來，跋涉數月、步行穿過南美雨林來到紐約的萬名華人走線客已在異鄉度過數個年頭。示意圖，非新聞當事者。(路透)

走線客：即便在美國的明天渺茫 但回國是「生不如死」

2025-11-18 19:20
隨著向移民局報到時被捕的事件頻發，紐約市不少華裔移民已開始考慮放棄庇護程序，甚至希望能提前回中國。(記者高雲兒╱攝影)

紐約華人按時報到被拘捕引恐慌 有人已考慮放棄留美、提前返中

2025-11-15 20:25
13日去世的布碌崙公寓管理員哈瓦利。(取材於Burim Havolli臉書)

紐約公寓管理員與包裹賊嫌犯衝突身亡？案情反轉 警方釋放嫌犯

2025-11-16 19:23

超人氣

更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車
站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增