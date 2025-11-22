長島市將變身 迎1.5萬戶新住宅 整合商業、公共空間

紐約市議會日前通過「OneLIC長島市社區改造計畫」，將為西皇后區帶來近1萬5000戶新住宅等多項公共設施。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市議會日前通過備受矚目的「OneLIC長島市 社區改造計畫」，將為西皇后區 帶來近1萬5000戶新住宅、數百萬平方呎商業空間與多項公共設施。這項規模龐大的重畫案，被視為長島市多年快速發展後，市府試圖補上基礎建設與整體規畫不足的重要一步。

長島市在過去十年成為全國成長最快的社區之一，高樓與住宅大量興建，但交通、公共設施與社區規畫相對滯後，租金與房價也持續攀升，使不少家庭被迫外移。此次通過的OneLIC計畫試圖以更完整的城市設計方式，整合住宅、商業、公共空間與交通改善。

皇后區區長理查茲(Donovan Richards)在市議會表決後表示，長島市的快速開發長期缺乏配套，住房負擔與不平等問題更加突出。他指出，新的重畫案希望「修正過去的缺口」，為不同收入層的居民提供更可負擔的居住選項。

根據官方說明，OneLIC除新增住宅與商用空間外，還包括改善地面交通動線、擴增綠地、提升行人與單車安全等內容，並納入社區設施與公共空間配置。市府將採取分階段推動，預計部分項目在未來數年陸續動工。

然而，重畫案也引發部分居民與社區團體的疑慮。他們擔心，新一波開發可能推升地價，加速社區轉型，使租屋戶與低收入 家庭面臨更大壓力，也質疑可負擔住房比例能否真正惠及在地住戶。部分倡議者呼籲，市府應在交通、教育與社福資源的投入上提出更具體承諾。

隨著OneLIC獲得批准，長島市的城市面貌在未來十年勢必迎來明顯變化。外界也將密切關注，這項計畫能否在開發與社區需求之間取得平衡。