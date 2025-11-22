紐約2024預期壽命83.2歲 創下新高

我的頻道

記者范航瑜／紐約報導
紐約市民平均壽命自2021年的80.7歲增至2024年的83.2歲，三年間增加2.5歲，並突破2019年與2023年的82.6歲高點，創下新高。其中，亞太裔最高，為86.9歲。(本報檔案照)
紐約市府HealthyNYC計畫推行兩周年，市長亞當斯(Eric Adams)與市衛生及心理健康局(DOHMH)代理局長莫爾斯(Michelle Morse)20日宣布，市民2024年預估平均壽命達83.2歲，提前超越市府原訂2030年的83歲目標。

市民平均壽命自2021年的80.7歲增至2024年的83.2歲，三年間增加2.5歲，並突破2019年與2023年的82.6歲高點，創下新高。其中亞太裔最高，為86.9歲；非洲裔最低，為78.3歲。壽命上升主因是各族裔新冠死亡率大幅下降。2021年至2024年，新冠死亡減少93.1％。

盡管壽命全面提升，健康差距仍然明顯。可篩檢癌症死亡增加0.7％，非洲裔死亡率居首；心臟與糖尿病相關死亡下降3.4％，非洲裔仍為最高族群。自殺下降2.3％，白人自殺率最高。凶殺案下降26.4％，非洲裔最高，其次為西語裔。藥物過量死亡下降18.2％，以非洲裔與西語裔族群最為突出。

整體而言，亞太裔在主要死因中(心臟病、糖尿病、凶殺、藥物過量)死亡率均最低，為最健康族群。不過，在自殺方面，亞太裔為全市第二高，平均每十萬人4.9例，僅次於白人(6.6)。

市衛生局指出，歷史性的種族與經濟隔離，使部分有色族裔更可能居住於高貧困社區，造成住房、營養、經濟機會與醫療資源上的不平等，導致健康結果持續惡化，最終反映成更低的平均壽命。氣候變遷則進一步加劇了這種不平等，例如極端天氣、空氣質量等。

HealthyNYC由亞當斯於2023年啟動，目標是打造更健康的城市，提高並延長市民壽命，並設定多項指標，著力減少主要死因，包括慢性與飲食相關疾病、可篩檢癌症、藥物過量、自殺、孕產婦死亡、暴力與新冠疫情。

亞當斯 癌症 糖尿病

