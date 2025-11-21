世台聯「百億計畫」結業 台灣3青年分享紐約實習經驗

我的頻道

記者許君達／紐約報導
世台聯合基金會為陳妮妮(左二)、江翊潔(右二)和陳奕汝(右三)三名台灣青年舉辦實習經驗分享會。經文處處長李志強(左四)、僑教中心主任王怡如(左三)、世台聯副執行長魏正宇(左五)等出席。(記者許君達／攝影)
世台聯合基金會(STUF United Fund)20日在位於曼哈頓的紐約總部舉辦結業分享會，三名通過台灣教育部首屆「青年百億海外圓夢基金計畫」來到紐約實習的台灣青年分享了他們兩個半月在紐約的經歷。三人表示，紐約作為「世界之都」，所能提供的機會無可比擬，他們在這裡開闊視野、啟發思考和拓展職涯均受益匪淺。駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強、紐約華僑文教中心主任王怡如等人士參加了分享會。

世台聯成立於2009年，長期致力於參與國際公益與聯合國事務，為台灣學子提供「青年領袖培力實習計畫」。中華民國教育部青年發展署則從今年起舉辦「青年百億海外圓夢基金計畫」，資助台灣青年赴海外實習深造。本次實習項目即來自兩者的合作。世台聯總幹事黃怡妙說，本年度「百億計畫」共吸引了近8000人報名，總錄取率約17%，入圍者被分配至全球各地，其中陳妮妮、江翊潔和陳奕汝三人來到紐約，實習內容包括參加聯合國及相關國際會議，及與在地機構、政府、台裔美國人社群交流等。

陳妮妮說，紐約是一個促使人不斷學習的場域，她真實感受到台灣面臨的外交困境，以及邦交國和在美台人積極不斷的努力。對她個人來說，實習工作提高了社交能力和跨文化交流合作的能力，她每天遇見各種各樣的人，去交流彼此的生活故事，並從中得到啟發。

畢業於台大流行病醫學專業的江翊潔則在兩個半月的實習期內參加了90多場各種會議，其中包括聯合國大會、世界衛生峰會和氣候峰會等。在會上收穫的經驗拓展了她對專業領域的理解，令自己更加清楚未來的職涯方向。紐約留給她的印象，是機會無所不在，也令她更深刻體驗了多元自由的獨特文化。

在非政府組織從事議題行銷工作的陳奕汝則將紐約的關鍵詞定義為「生命力」。她表示，在這座由資本驅動的城市，每個人都在努力行銷自己。她曾前往一家本地小店，專門觀察他們如何與社區互動、講述自己的故事和品牌，也曾在紐約馬拉松期間舉著牌子，嘗試與周圍的人開啟交流，聆聽每個人獨特的人生故事。

聯合國 教育部 中華民國

