我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

芬太尼毒梟「王兄」布碌崙過堂 最高可判終身監禁

記者顏潔恩／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國芬太尼毒梟張智棟被美國聯邦司法部列為頭號通緝犯。(取材自X平台)
中國芬太尼毒梟張智棟被美國聯邦司法部列為頭號通緝犯。(取材自X平台)

被聯邦司法部列為頭號通緝犯的中國芬太尼毒梟張智棟，在古巴落網並經由墨西哥引渡至美國後，於19日在紐約東區聯邦法院過堂，據追加的第二份起訴書，他被控可卡因國際分銷共謀、可卡因國際分銷、可卡因進口共謀、可卡因與甲基苯丙胺持有及分銷共謀，以及洗錢等罪名；若罪名成立，最高可判終身監禁。

張智棟化名王哥(Brother Wang，又稱王兄)、「GG」、「Chang Li Gong Sun」、以及多個西語裔化名如「Kun Li Hernandez」、「Pancho」、「Chino」等11個綽號，他為38歲的中國公民，在紐約東區和喬治亞北區聯邦法院提出引渡請求後，在墨西哥落網，並於10月23日抵達美國。

據起訴書，自2016年6月起，張智棟在墨西哥及美國經營大型販毒與洗錢組織，走私數千公斤可卡因與甲基苯丙胺，執法當局從其掌管的組織中搜出46公斤可卡因、58公斤甲基苯丙胺及近7公斤芬太尼。

他還涉嫌透過設立假公司洗錢，利用虛假身分開設銀行戶口，再將毒品收益轉帳至國外，執法部門確認他至少使用100個家公司的名義，洗錢金額達7700萬元；若罪名成立，張智棟可能面臨終身監禁。

聯邦檢察官諾塞拉(Joseph Nocella, Jr.)指出，被告據稱是全球最猖獗的販毒與洗錢組織之一的領導者，他與同夥將數千公斤可卡因與甲基苯丙胺走私進入美國及其他國家；美國國土安全調查局紐約分局負責人Ricky J. Patel則說，張智棟落網對毒品犯罪集團是一大打擊，同時也是對國際高階毒販長期調查的重要里程碑。

據信張智棟為北京人，高中就讀於北大附中文科班，且是北京大學外國語學院西語系的2006級本科生，在校期間更曾獲演講比賽獎項。他總愛穿一件洗得發白的格子襯衫，頭髮梳得一絲不苟；目擊者描述，他被捕時未反抗，冷靜說道「我知道這一天會來」。

墨西哥 芬太尼 古巴

上一則

不分族裔 紐約市提供全天候心理輔導 涵蓋200多種語言

下一則

紐約失王冠 達拉斯業者紐約貝果節奪魁
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

藉中國、墨西哥倉庫販毒洗錢 IRS多的辦法查獲

藉中國、墨西哥倉庫販毒洗錢 IRS多的辦法查獲
跨國詐騙洗錢 華女囚10年、重罰千萬元

跨國詐騙洗錢 華女囚10年、重罰千萬元
美FBI局長：中國承諾限制芬太尼原料已見成效

美FBI局長：中國承諾限制芬太尼原料已見成效
司法部備忘錄：運毒小船成為潛在化武威脅

司法部備忘錄：運毒小船成為潛在化武威脅

熱門新聞

皇后區法拉盛一名柳姓男子結識在中國的魏姓女子，2023年登記結婚後協助魏女及其兩名女兒移民美國，不料母女三人今年5月抵達紐約僅兩天後便失聯；圖為甘迺迪機場。(路透)

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

2025-11-17 13:25
來自台灣、現住紐約布魯克林的網紅鍾佩，遭控在紐約市吃遍包括彼得·魯格牛排館等多家高檔餐廳，卻賴帳不付錢。圖為彼得·魯格著名的牛排。(路透)

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

2025-11-17 19:46
22歲華裔青年洪永尼(Yony Hung，音譯)憑藉創意料理「委內瑞拉中式炒飯」，吸引大批食客排隊購買，甚至連西語裔歌手J Balvin等明星也聞香而至。(取材自Instagram)

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

2025-11-17 07:47
自2022年春季以來，跋涉數月、步行穿過南美雨林來到紐約的萬名華人走線客已在異鄉度過數個年頭。示意圖，非新聞當事者。(路透)

走線客：即便在美國的明天渺茫 但回國是「生不如死」

2025-11-18 19:20
隨著向移民局報到時被捕的事件頻發，紐約市不少華裔移民已開始考慮放棄庇護程序，甚至希望能提前回中國。(記者高雲兒╱攝影)

紐約華人按時報到被拘捕引恐慌 有人已考慮放棄留美、提前返中

2025-11-15 20:25
13日去世的布碌崙公寓管理員哈瓦利。(取材於Burim Havolli臉書)

紐約公寓管理員與包裹賊嫌犯衝突身亡？案情反轉 警方釋放嫌犯

2025-11-16 19:23

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據