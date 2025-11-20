芬太尼毒梟「王兄」布碌崙過堂 最高可判終身監禁

中國芬太尼毒梟張智棟被美國聯邦司法部列為頭號通緝犯。(取材自X平台)

被聯邦司法部列為頭號通緝犯的中國芬太尼 毒梟張智棟，在古巴 落網並經由墨西哥 引渡至美國後，於19日在紐約東區聯邦法院過堂，據追加的第二份起訴書，他被控可卡因國際分銷共謀、可卡因國際分銷、可卡因進口共謀、可卡因與甲基苯丙胺持有及分銷共謀，以及洗錢等罪名；若罪名成立，最高可判終身監禁。

張智棟化名王哥(Brother Wang，又稱王兄)、「GG」、「Chang Li Gong Sun」、以及多個西語裔化名如「Kun Li Hernandez」、「Pancho」、「Chino」等11個綽號，他為38歲的中國公民，在紐約東區和喬治亞北區聯邦法院提出引渡請求後，在墨西哥落網，並於10月23日抵達美國。

據起訴書，自2016年6月起，張智棟在墨西哥及美國經營大型販毒與洗錢組織，走私數千公斤可卡因與甲基苯丙胺，執法當局從其掌管的組織中搜出46公斤可卡因、58公斤甲基苯丙胺及近7公斤芬太尼。

他還涉嫌透過設立假公司洗錢，利用虛假身分開設銀行戶口，再將毒品收益轉帳至國外，執法部門確認他至少使用100個家公司的名義，洗錢金額達7700萬元；若罪名成立，張智棟可能面臨終身監禁。

聯邦檢察官諾塞拉(Joseph Nocella, Jr.)指出，被告據稱是全球最猖獗的販毒與洗錢組織之一的領導者，他與同夥將數千公斤可卡因與甲基苯丙胺走私進入美國及其他國家；美國國土安全調查局紐約分局負責人Ricky J. Patel則說，張智棟落網對毒品犯罪集團是一大打擊，同時也是對國際高階毒販長期調查的重要里程碑。

據信張智棟為北京人，高中就讀於北大附中文科班，且是北京大學外國語學院西語系的2006級本科生，在校期間更曾獲演講比賽獎項。他總愛穿一件洗得發白的格子襯衫，頭髮梳得一絲不苟；目擊者描述，他被捕時未反抗，冷靜說道「我知道這一天會來」。