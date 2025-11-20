推廣台灣觀光 旅遊說明會釋優惠 航空公司推折扣

記者會上播放了美國公共電視(PBS)知名旅行節目「行腳天下」(Bare Feet with Mickela Mallozzi)即將在12月播出的三級台灣專題節目試映段落。(記者許君達／攝影)

「2025年紐約旅遊業者與台灣觀光 推廣說明會」19日在駐紐約台北經濟文化辦事處舉辦，觀光署駐紐約辦事處向到場的北美旅遊業者介紹台灣的觀光資源和近期推出的優惠活動。美國公共電視(PBS)知名旅行節目「行腳天下」(Bare Feet with Mickela Mallozzi)即將在12月播出的三集台灣專題節目也在現場公布了試映片段。

經文處處長李志強表示，美台關係近年發展順利，民間交流活躍，雙方公民互免簽證，都是促進美國人前往台灣觀光的利好因素。觀光署駐紐約辦事處主任莊靜真說，觀光署除在海外以多種方式力推台灣觀光品牌「Taiwan: Waves of Wonder」外，還推出多項實際優惠活動。

其中，在台北轉機時間在7至24小時之間的旅客，可在機場報名參加免費過境半日遊。從11月1日起新推出的「轉機入境．好禮等你」活動，則為持外國護照在桃園機場轉機、且轉機時間在24小時以內的旅客，提供價值新台幣600元的機場消費券。此外，此前曾參加過「金福氣遊台灣」活動的旅客，則有機會在今年11月12日至明年1月30日之間參加該項目的「感謝祭」活動，抽取幸運獎品。

台灣中華航 空紐約分公司總經理李文儀說，華航目前每周開行四班往返於紐約與台北的直航航班，計畫從明年開始，逐漸將紐約航線增班至每周七班。華航還在感恩節前後推出「黑五」活動，促銷票價最高可達八折。長榮 航空紐約分公司總主任張駿表示，長榮航空於今年10月開闢達拉斯至臺北的新航線，達拉斯是長榮航空在北美的第九個客運航點。目前長榮航空從北美九大城市，提供每周90個航班直飛臺北的服務。