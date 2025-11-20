紐約市議會監督聽證 聚焦少數族裔女性企業採購

市議員路易斯(Farah Louis)指出，在相同產業與規模下，有色女性企業在投標成功率、合約金額分配、履約期間的行政負擔等面向，仍落後於男性或非少數族裔企業。圖為華埠雪糕行老闆趙樣愛(Christina Seid，左)。(記者曹馨元／攝影)

市議會就市府少數族裔與婦女企業(Minority and Women-owned Business Enterprise，MWBE)認證進度近日召開監督聽證。會議聚焦三大面向，包括審核流程是否有效、是否應在差異研究中加入中東與北非裔 (MENA)企業，以及如何縮小有色女性企業在取得與履行市府合約時面臨的制度性落差。

市議員路易斯(Farah Louis)指出，在相同產業與規模下，有色女性企業在投標成功率、合約金額分配、履約期間的行政負擔等面向，仍落後於男性或非少數族裔企業。有業者舉例，與市府合作時，前置文件與審核流程經常延宕，使小企業在現金流有限的情況下難以應對。

市府首席副商業多元化官(First Deputy Chief Business Diversity Officer)表示，截至2025財政年度結束，全市共有1萬382家企業通過認證。市議員元在熙(Julie Won)質疑這一數量過低，對於年度1180億元的市府預算規模而言「不足以支撐採購需求。」市府回應將補充完整數據，並強調所有符合資格的企業皆可提出申請。

元在熙指出，已認證企業中，非少數族裔(白人女性)占比達26%，高於亞裔 、西語裔與原住民 企業，要求市府提高有色族裔企業認證數。市府表示願與議會討論不同族群的認證情況，並提供更多數據。

針對議員要求的年度申請與拒件數量，市府透露2025財年共有39件遭拒。元在熙指出，若申請總量僅略高於1萬1300件、拒件僅39案，「顯示整體申請量過低，是市府在外展與推廣上的不足」。她要求市府檢視拒件原因，並說明是否因程序繁瑣或門檻設定造成有色族裔與女性申請者卻步。

元在熙同時引用數據指出，市府在小額採購流程中仍有延遲情況。1145筆以小額採購方式核發的MWBE合約中，338筆為事後追認，另有66筆延遲超過30日完成註冊。市府說明，市長合同服務辦公室(MOCS)以合約啟動後30日內完成註冊為標準，並將提供更細項資料供審查。

市議會當天同時討論新提案，擬要求未來市府的差異研究(disparity studies)納入中東與北非裔企業，以釐清其在市府採購中的處境。