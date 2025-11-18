川普計劃會見準市長曼達尼 期待達成共識

我的頻道

記者許君達／紐約報導
川普稱與紐約市長當選人曼達尼有望會面並商討出對紐約有利的協議。(美聯社)
川普稱與紐約市長當選人曼達尼有望會面並商討出對紐約有利的協議。(美聯社)

紐約候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)與總統川普之間的口水戰有望緩和。繼曼達尼團隊上周表達出願與川普會面以討論紐約未來的意願後，川普也以建設性態度回應，稱與曼達尼的會面已被排入日程。

川普16日在佛州受訪時表示，「紐約市長希望與我們會晤，我們會實現些什麼」。白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)此後也向媒體確認，川普所言之「紐約市長」指的是曼達尼，同時表示白宮方面尚未確定會面時間。川普在受訪時還補充道，「我們都希望為紐約的福祉做些什麼」。

曼達尼在競選期間，川普曾多次攻擊他為「共產主義者」，說紐約市將在曼達尼的領導下「陷入毀滅」，並公開力挺其競爭對手葛謨(Andrew Cuomo)，還威脅稱「若曼達尼當選，將切斷對紐約的聯邦撥款」。川普政府甚至威脅要驅逐出生於非洲烏干達的曼達尼。曼達尼則在勝選演說中點名川普，要他「放大電視音量，聽聽紐約人民的聲音」，還針對川普政府的移民政策喊話稱「紐約就是一座由移民建設和治理的城市」。不過，隨著選舉塵埃落定、新一屆市府開始組建，雙方的火藥味漸弱。

據報導，曼達尼在本月11日受訪時曾表示，在上任前會主動與川普聯絡，以期「主動出擊」，尋求可能的合作空間，避免紐約市民為雙方的政治惡鬥埋單。曼達尼說，如果能造福市民，他願與任何人合作。

川普則在最新的採訪中回應曼達尼釋放的積極信號，說他「願意與任何人對話」。不過截至發稿時，曼達尼團隊尚未對川普此番發言做出回應。

