角聲福音廣場22日慶感恩節 辦擺攤表演、健檢免費參加

角聲福音廣場將於22日(周六)上午10時30分至下午2時30分舉辦「與我們一同慶祝感恩節」大型社區活動。(主辦方提供)

感恩節 前夕，角聲福音廣場將於22日(周六)上午10時30分至下午2時30分舉辦「與我們一同慶祝感恩節」大型社區活動，邀請民眾一同參與表演、遊戲、抽獎與健康檢查等多元節目，共同體驗溫馨節日氛圍。

角聲事工總幹事兼牧師陳熾表示，今年活動共有23個市政府及民間機構共同參與，服務對象特別聚焦青年、兒童及有特殊需要的孩子，是「鼓動青春」系列活動的第一砲。「我們希望讓更多年輕人與家庭在節慶中體驗被愛與歸屬感，也藉由多樣化的活動傳遞關懷與希望」。

活動內容豐富，開場將由童子軍進行莊嚴的升旗與開幕儀式，隨後登場的節目包括課後補習班學生演唱敬拜詩歌、青少年管弦樂團演出、利未兒童合唱團表演，以及由「HOL恩寵」特殊孩子樂隊帶來的溫馨音樂。現場還將設有氣球動物、畫臉彩繪、趣味遊戲等互動環節，讓孩子盡情玩樂。

此外，活動現場也安排兒童與青少年心理健康 須知短講，以及警官主講的「社區安全」專題，提升家庭對心理健康與安全教育的重視。大人與小孩皆可參加禮物抽獎活動，獎品豐富。活動當天將提供多項免費服務，包括健康檢測(血壓、血糖、BMI測試)與節日禮品發放；現場亦設有家庭資源攤位，提供法律、健康與心理輔導等免費諮詢。

陳熾表示，活動宗旨在於「建立歸屬感、鞏固家庭、分享慷慨」，透過節日聚會與社區合作，推動關愛與融合。他呼籲教會與社區中心踴躍轉發消息，邀請家庭一同參與，讓感恩節的喜樂與愛傳遞到更多人心中。

活動地點位於皇后區法拉盛 角聲福音廣場，地點在法拉盛緬街42-35號，免費入場，活動將結合音樂、文化與公益。