我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美禁Nvidia晶片輸中 反捧出身價230億美元的中國AI富豪

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳

法拉盛擬建兩排汙設施 華人:治標不治本

記者鄭怡嫣╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市環保局擬在皇后區法拉盛32大道與大學點大道交界處等地取得兩塊土地，用於興建新的氯氣處理及去氯設施。(取自市環保局)
紐約市環保局擬在皇后區法拉盛32大道與大學點大道交界處等地取得兩塊土地，用於興建新的氯氣處理及去氯設施。(取自市環保局)

紐約市環境保護局(DEP)擬在皇后區法拉盛興建兩處汙水處理設施，以淨化排入法拉盛灣(Flushing Bay)的汙水。但華人居民指出，此舉治標不治本，不能解決雨水和汙水合並排放的問題，以及隨之為華人社區帶來的洪水隱患。

據悉，市府擬在法拉盛建設兩處排汙設施，一處擬在現艾利大道(Avery Ave.)家得寶(Home Depot)所持有土地興建，屆時，設施內將採用氯氣處理「合流下水道排放物」(Combined Sewer Overflow)，殺死有害細菌，另一處則靠近法拉盛灣，擬在由32大道、大學點大道(College Point Blvd.)及白石高速公路匝道(Whitestone Expressway)所圍成的交通島上興建，用於去除氯氣。

涵蓋法拉盛、威利點、大學點及白石鎮等華人聚居區的皇后區第七社區委員會近日召開公聽會，討論擬在法拉盛新建的兩處汙水處理設施。此前，社區委員會下的環境委員會曾以12比3票數，建議否決這兩處設施。但在全體委員最終表決中，21票支持建設、20票反對，該計畫通過，接下來將依序送交皇后區區長、市都市規畫委員會(City Planning Commission)及市議會審議。

當日投反對票的華人委員余钿崧表示，此舉治標不治本，根本問題在於雨水與汙水共用同一管道排放。若遇大雨，便會如以往一樣，造成水回流與外溢，帶來洪水隱患。他說，真正需要的是獨立的雨水與汙水排放管道，才能徹底解決排水問題。此外，氯氣味道濃烈，不僅增加成本，也未對社區帶來實質益處。

從事科研工作的社區委員塞維諾(James Cervino)表示，除殺死有害細菌，氯氣也會殺死有益細菌及其他生物，並在排入海灣前後產生意想不到的影響。

法拉盛 華人 皇后區

上一則

政府重新開門 仍有20萬人恐失糧補

下一則

賭場發照倒數 法拉盛居民再抗議
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

亞裔業者成目標 紐約法拉盛餐廳一周內連遭竊

亞裔業者成目標 紐約法拉盛餐廳一周內連遭竊
報到拘捕頻發 華人考慮放棄移民、提前返中

報到拘捕頻發 華人考慮放棄移民、提前返中
每年300條商業街增設路燈 法案通過

每年300條商業街增設路燈 法案通過
911精神健康案件 市醫系統將接手

911精神健康案件 市醫系統將接手

熱門新聞

重磅消息：華人，華裔，華僑請注意！ ！ ！

2025-11-05 12:42
皇后區法拉盛一名華人理髮店員工本月在前往美國公民及移民局(USCIS)例行報到時，突然遭移民及海關執法局(ICE)拘押，並被送往新澤西州移民拘留中心。圖為ICE幹員10月21日在曼哈頓華埠的逮捕行動。(美聯社)

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

2025-11-13 07:17
前紐約市長白思豪今年9月出席一場在義大利的活動，手中拿著莫札瑞拉起司。(歐新社資料照)

前紐約市長白思豪劈腿已婚官員 進步派女友心碎分手

2025-11-09 15:49
隨著向移民局報到時被捕的事件頻發，紐約市不少華裔移民已開始考慮放棄庇護程序，甚至希望能提前回中國。(記者高雲兒╱攝影)

紐約華人按時報到被拘捕引恐慌 有人已考慮放棄留美、提前返中

2025-11-15 20:25
隨著本季最強冷空氣來襲，紐約周一晚間入夜後預計氣溫將驟降至20多度。(記者曹馨元╱攝影)

紐約「一夜入冬」體感溫度降至25度 可能降雪

2025-11-10 13:07
長島納蘇郡啟動招攬行動，鎖定憂慮「曼達尼政權」的市內居民；圖為傑瑞柯住宅外。(記者劉梓祁╱攝影)

長島納蘇郡推宣傳搶人潮 瞄準紐市搬遷族

2025-11-10 06:13

超人氣

更多 >
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭
川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點
改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命

改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命
高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉

高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉