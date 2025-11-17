法拉盛擬建兩排汙設施 華人:治標不治本

紐約市環保局擬在皇后區法拉盛32大道與大學點大道交界處等地取得兩塊土地，用於興建新的氯氣處理及去氯設施。(取自市環保局)

紐約市環境保護局(DEP)擬在皇后區法拉盛 興建兩處汙水處理設施，以淨化排入法拉盛灣(Flushing Bay)的汙水。但華人 居民指出，此舉治標不治本，不能解決雨水和汙水合並排放的問題，以及隨之為華人社區帶來的洪水隱患。

據悉，市府擬在法拉盛建設兩處排汙設施，一處擬在現艾利大道(Avery Ave.)家得寶(Home Depot)所持有土地興建，屆時，設施內將採用氯氣處理「合流下水道排放物」(Combined Sewer Overflow)，殺死有害細菌，另一處則靠近法拉盛灣，擬在由32大道、大學點大道(College Point Blvd.)及白石高速公路匝道(Whitestone Expressway)所圍成的交通島上興建，用於去除氯氣。

涵蓋法拉盛、威利點、大學點及白石鎮等華人聚居區的皇后區第七社區委員會近日召開公聽會，討論擬在法拉盛新建的兩處汙水處理設施。此前，社區委員會下的環境委員會曾以12比3票數，建議否決這兩處設施。但在全體委員最終表決中，21票支持建設、20票反對，該計畫通過，接下來將依序送交皇后區區長、市都市規畫委員會(City Planning Commission)及市議會審議。

當日投反對票的華人委員余钿崧表示，此舉治標不治本，根本問題在於雨水與汙水共用同一管道排放。若遇大雨，便會如以往一樣，造成水回流與外溢，帶來洪水隱患。他說，真正需要的是獨立的雨水與汙水排放管道，才能徹底解決排水問題。此外，氯氣味道濃烈，不僅增加成本，也未對社區帶來實質益處。

從事科研工作的社區委員塞維諾(James Cervino)表示，除殺死有害細菌，氯氣也會殺死有益細菌及其他生物，並在排入海灣前後產生意想不到的影響。