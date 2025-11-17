賭場發照倒數 法拉盛居民再抗議

我的頻道

記者鄭怡嫣╱紐約報導
皇后區居民與多個團體等16日聚集在法拉盛圖書館前，再次反對大都會公園賭場提案。(記者鄭怡嫣╱攝影)
皇后區居民與多個團體等16日聚集在法拉盛圖書館前，再次反對大都會公園賭場提案。(記者鄭怡嫣╱攝影)

紐約下州地區(Downstate)賭場牌照發放時間迫近，皇后區居民與多個團體等16日聚集在法拉盛圖書館前，齊聲反對在法拉盛威利點(Willets Point)興建大都會公園(Metropolitan Park)及其賭場計畫，表示這將對法拉盛華人社區造成重大傷害，社區屆時恐面臨迫遷與租金上漲等衝擊，華人家庭也可能因賭博問題而深陷泥淖。

當日到場的民眾包括華人、西語裔等多族裔居民。一些華裔居民將矛頭直指州參議員劉醇逸，高舉「劉，我們不是籌碼」、「劉醇逸，不要把我們當賭資」等標語。此前，由於賭場預定地屬於公園用地，而當地州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)不願在州議會提出修改用地性質的提案，項目一度陷入僵局、無法推進。之後由劉醇逸提案，賭場計畫才得以重新推動。

華人職工會幹事曹錦明表示，劉醇逸支持賭場興建令人震驚，形同「出賣社區」。他指出，賭場將對法拉盛華人社區帶來深遠傷害，一旦落成，周邊地區面臨租金飆升、居民被迫搬離、社區加速豪華化、小商家生存更艱難等連鎖衝擊。

帶著女兒與兒子一同前來抗議的李女士說，她在法拉盛居住27年，深知這裡外來移民眾多，許多人隻身打拚，辛苦工作、存錢，將錢寄回家鄉支援家人與社區發展。若賭場興建，許多移民在休息日為了消遣，恐會走上賭桌，一旦上癮，辛苦多年累積的積蓄可能瞬間化為烏有。

「我們不需要賭場，」參與抗議的年輕華人女學生Jojo表示。她指出，賭場只會加深對少數族裔的刻板印象，把所有論述都集中在華人聚賭、貪婪、超級資本的壟斷上，最終只會讓社區惡化。

針對此次抗議，大都會公園代表里基特(Karl Rickett)表示，大都會公園計畫此前獲得六個社區委員會一致批准，市議會、州議會以及整個社區諮詢委員會的支持，凸顯它在社區有「廣泛而深厚的支持」，將致力以社區為先，並為社區帶來2萬3000個工會工作機會、25畝公共公園空間，以及超過10億元的社區效益。

據悉，州博彩委員會預計將於12月1日前做出決定，並在12月31日前完成最多三張商業賭場牌照的發放。州博彩委員會將在19日(周三)在曼哈頓中城舉行會議，討論牌照事項，不確定當日是否做出決定。

皇后區居民與多個團體等16日聚集在法拉盛圖書館前，再次反對大都會公園賭場提案。(記者鄭怡嫣╱攝影)
皇后區居民與多個團體等16日聚集在法拉盛圖書館前，再次反對大都會公園賭場提案。(記者鄭怡嫣╱攝影)
帶著女兒與兒子一同前來抗議的李女士表示，若賭場興建，許多移民在休息日為了消遣，恐...
帶著女兒與兒子一同前來抗議的李女士表示，若賭場興建，許多移民在休息日為了消遣，恐會走上賭桌，一旦上癮，辛苦多年累積的積蓄可能瞬間化為烏有。(記者鄭怡嫣╱攝影)
華人職工會幹事曹錦明表示，賭場將對法拉盛華人社區帶來深遠傷害。(記者鄭怡嫣╱攝影)
華人職工會幹事曹錦明表示，賭場將對法拉盛華人社區帶來深遠傷害。(記者鄭怡嫣╱攝影)

