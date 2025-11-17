我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳

川普改口 籲共和黨投票支持公布艾普斯坦檔案

特殊高中首次線上考試 平穩結束

記者曹馨元╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市的特殊高中入學考試結束，首次線上測驗進行順利。(記者鄭怡嫣╱攝影)
紐約市的特殊高中入學考試結束，首次線上測驗進行順利。(記者鄭怡嫣╱攝影)

紐約市的特殊高中入學考試(SHSAT)已於日前結束，今年，考試首次全面改為線上測驗；紐約市教育局(DOE)表示，這項數位化轉換十分順利。不過，華人教育人士指出，盡管技術上未出現紕漏，但新考試形式給學生造成的不適應，預計將拉低整體成績。

市教育局官員指出，參與14日(周五)特殊高中入學考試的共有約1萬9500名學生，其中只有4名學生因技術問題需要補考。「全市並無系統性或校級層面的問題，我們正與學校合作處理少數出現的技術狀況」，教育局發言人蓋瑟(Isla Gething)在聲明中說。

出現技術性問題的，是有額外答題時間的特殊教育學生。在曼哈頓M.S. 104中學，考試計時器顯示這些學生僅有三小時作答、而非應有的六小時。據一份致家長信，校方先試圖解決問題，再根據教育局人員指示重設測驗，整體重設過程花費約一小時；校方已為受影響學生提供補考選項。

對於準備相對充分的華人學生而言，考試結束後並無家長指遇到技術性問題；對於考試的討論仍集中在英語、數學兩科題目的難易程度不等。不過，紐約家長群創始人趙愷文表示，他預計今年的考試成績將整體偏低，「在暑期模擬考試時，我們看到孩子線上考的成績會低出筆試70到100分」；趙愷文說，這樣的差距無法避免，「翻卷、答題都會有不適應」。

此外，明年的特殊高中入學考試將改為線上自適性(computer-adaptive)測驗，也意味著題目難度會依據答題者的水平而實時調整。不少華人家長對此表示擔憂，認為這樣的調整反而不利於水平較高的學生。趙愷文坦言，因為SHSAT整體難度不高，自適性測驗應不會造成太大影響；「不過把考試複雜化了總是會帶來更多問題，也容易造成家長學生的焦慮」。

SHSAT是紐約市八所頂尖特殊高中的唯一錄取依據。根據教育局資料，去年共有25933名學生參加SHSAT考試，其中4023人獲得八所特殊高中錄取，錄取率為 15.5%。

教育局 特殊高中 SHSAT

上一則

僑社籌備雙十升旗 李志強設宴表謝意

下一則

紐約市每年250人車禍亡 民團籲通過整改法案
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市警109分局表揚英勇警員 赴火場制伏兇嫌、救母嬰

紐約市警109分局表揚英勇警員 赴火場制伏兇嫌、救母嬰
退伍軍人紀念日 中華民國退伍軍人 頂寒風參加紐約市遊行

退伍軍人紀念日 中華民國退伍軍人 頂寒風參加紐約市遊行
市公校入學人數跌2.4% 4年來降幅最大

市公校入學人數跌2.4% 4年來降幅最大
「一帶一路獎學金」鼓勵得主留港發展

「一帶一路獎學金」鼓勵得主留港發展

熱門新聞

重磅消息：華人，華裔，華僑請注意！ ！ ！

2025-11-05 12:42
皇后區法拉盛一名華人理髮店員工本月在前往美國公民及移民局(USCIS)例行報到時，突然遭移民及海關執法局(ICE)拘押，並被送往新澤西州移民拘留中心。圖為ICE幹員10月21日在曼哈頓華埠的逮捕行動。(美聯社)

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

2025-11-13 07:17
前紐約市長白思豪今年9月出席一場在義大利的活動，手中拿著莫札瑞拉起司。(歐新社資料照)

前紐約市長白思豪劈腿已婚官員 進步派女友心碎分手

2025-11-09 15:49
隨著向移民局報到時被捕的事件頻發，紐約市不少華裔移民已開始考慮放棄庇護程序，甚至希望能提前回中國。(記者高雲兒╱攝影)

紐約華人按時報到被拘捕引恐慌 有人已考慮放棄留美、提前返中

2025-11-15 20:25
隨著本季最強冷空氣來襲，紐約周一晚間入夜後預計氣溫將驟降至20多度。(記者曹馨元╱攝影)

紐約「一夜入冬」體感溫度降至25度 可能降雪

2025-11-10 13:07
長島納蘇郡啟動招攬行動，鎖定憂慮「曼達尼政權」的市內居民；圖為傑瑞柯住宅外。(記者劉梓祁╱攝影)

長島納蘇郡推宣傳搶人潮 瞄準紐市搬遷族

2025-11-10 06:13

超人氣

更多 >
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭
川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點
高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉

高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉
改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命

改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命