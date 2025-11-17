特殊高中首次線上考試 平穩結束

紐約市的特殊高中入學考試結束，首次線上測驗進行順利。(記者鄭怡嫣╱攝影)

紐約市的特殊高中 入學考試(SHSAT )已於日前結束，今年，考試首次全面改為線上測驗；紐約市教育局 (DOE)表示，這項數位化轉換十分順利。不過，華人教育人士指出，盡管技術上未出現紕漏，但新考試形式給學生造成的不適應，預計將拉低整體成績。

市教育局官員指出，參與14日(周五)特殊高中入學考試的共有約1萬9500名學生，其中只有4名學生因技術問題需要補考。「全市並無系統性或校級層面的問題，我們正與學校合作處理少數出現的技術狀況」，教育局發言人蓋瑟(Isla Gething)在聲明中說。

出現技術性問題的，是有額外答題時間的特殊教育學生。在曼哈頓M.S. 104中學，考試計時器顯示這些學生僅有三小時作答、而非應有的六小時。據一份致家長信，校方先試圖解決問題，再根據教育局人員指示重設測驗，整體重設過程花費約一小時；校方已為受影響學生提供補考選項。

對於準備相對充分的華人學生而言，考試結束後並無家長指遇到技術性問題；對於考試的討論仍集中在英語、數學兩科題目的難易程度不等。不過，紐約家長群創始人趙愷文表示，他預計今年的考試成績將整體偏低，「在暑期模擬考試時，我們看到孩子線上考的成績會低出筆試70到100分」；趙愷文說，這樣的差距無法避免，「翻卷、答題都會有不適應」。

此外，明年的特殊高中入學考試將改為線上自適性(computer-adaptive)測驗，也意味著題目難度會依據答題者的水平而實時調整。不少華人家長對此表示擔憂，認為這樣的調整反而不利於水平較高的學生。趙愷文坦言，因為SHSAT整體難度不高，自適性測驗應不會造成太大影響；「不過把考試複雜化了總是會帶來更多問題，也容易造成家長學生的焦慮」。

SHSAT是紐約市八所頂尖特殊高中的唯一錄取依據。根據教育局資料，去年共有25933名學生參加SHSAT考試，其中4023人獲得八所特殊高中錄取，錄取率為 15.5%。