每年300條商業街增設路燈 法案通過

商業走廊人流多、夜間活動活躍，對於街道擁有足夠照明的安全需求更高。圖為皇后區傑克遜高地。(記者范航瑜╱攝影)

市議會12日通過法案，要求市交通局(DOT)每年在全市300條商業走廊安裝人行道路燈。該法案發起人、布碌崙 (布魯克林)市議員萊斯勒(Lincoln Restler)表示，此舉將提升街道安全，並促進社區經濟發展。

萊斯勒指出，當局已投入大量精力與資源照亮道路，但「大多數紐約人並不開車，而是步行。我們需要在走路時有明亮的街道，這關乎基本的安全。」萊斯勒表示，「我們要用最簡單的方法讓街道更安全，增加照明不僅僅成本低、成效高，也是基於數據與研究的明智做法。」

依新法規定，市府須每年在300條以上、具商業分區的「商業走廊」(Commercial Corridor)增設人行道照明，直到全市約一萬條此類街段達到「足夠照明」標準為止。該標準規定為每平方呎照度達一流明的光通量。

商業走廊指的是一整條街區或以上，主要用途為商業活動的區域。這些地區人流多、夜間活動活躍，安全需求更高。曼哈頓中下城、法拉盛、以及布碌崙8大道均屬於商業走廊。該法案原要求每年安裝500條街段的路燈，後修訂為300條，法案同時規定交通局須每年公布進度報告。

市交通局負責管理數千哩的街道和道路，包括全市超過31萬5000盞路燈。2016年的一項研究發現，在市住房局(NYCHA)社區增加照明後，夜間犯罪率下降近40%，同時對社區經濟也產生了積極影響。

去年，大都會運輸署(MTA )宣布將把所有地鐵站 的螢光燈更換為LED燈，預計於明年完工。MTA表示，此舉有望讓乘客們感到更安全，還將更好地照亮布設在地鐵站的監控攝像頭覆蓋的區域。當罪案或事情發生時，會讓整個地鐵站的攝像頭能捕捉到更好的圖像。