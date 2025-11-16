我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國再出招 對日本發布留學預警：當地對中國人的犯罪變多

律師：ICE為讓非法移民自願遞解 招數超多

每年300條商業街增設路燈 法案通過

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
商業走廊人流多、夜間活動活躍，對於街道擁有足夠照明的安全需求更高。圖為皇后區傑克遜高地。(記者范航瑜╱攝影)
商業走廊人流多、夜間活動活躍，對於街道擁有足夠照明的安全需求更高。圖為皇后區傑克遜高地。(記者范航瑜╱攝影)

市議會12日通過法案，要求市交通局(DOT)每年在全市300條商業走廊安裝人行道路燈。該法案發起人、布碌崙(布魯克林)市議員萊斯勒(Lincoln Restler)表示，此舉將提升街道安全，並促進社區經濟發展。

萊斯勒指出，當局已投入大量精力與資源照亮道路，但「大多數紐約人並不開車，而是步行。我們需要在走路時有明亮的街道，這關乎基本的安全。」萊斯勒表示，「我們要用最簡單的方法讓街道更安全，增加照明不僅僅成本低、成效高，也是基於數據與研究的明智做法。」

依新法規定，市府須每年在300條以上、具商業分區的「商業走廊」(Commercial Corridor)增設人行道照明，直到全市約一萬條此類街段達到「足夠照明」標準為止。該標準規定為每平方呎照度達一流明的光通量。

商業走廊指的是一整條街區或以上，主要用途為商業活動的區域。這些地區人流多、夜間活動活躍，安全需求更高。曼哈頓中下城、法拉盛、以及布碌崙8大道均屬於商業走廊。該法案原要求每年安裝500條街段的路燈，後修訂為300條，法案同時規定交通局須每年公布進度報告。

市交通局負責管理數千哩的街道和道路，包括全市超過31萬5000盞路燈。2016年的一項研究發現，在市住房局(NYCHA)社區增加照明後，夜間犯罪率下降近40%，同時對社區經濟也產生了積極影響。

去年，大都會運輸署(MTA)宣布將把所有地鐵站的螢光燈更換為LED燈，預計於明年完工。MTA表示，此舉有望讓乘客們感到更安全，還將更好地照亮布設在地鐵站的監控攝像頭覆蓋的區域。當罪案或事情發生時，會讓整個地鐵站的攝像頭能捕捉到更好的圖像。

地鐵站 布碌崙 MTA

上一則

美國自然史博物館展 重現恐龍滅絕

下一則

華埠藝術展聚焦精神疾病 打破刻板印象
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

布碌崙華聯會23周年晚宴 表彰華人貢獻

布碌崙華聯會23周年晚宴 表彰華人貢獻
布碌崙66分局局長晉升 社區同慶

布碌崙66分局局長晉升 社區同慶
50號法案為西裔量身重畫選區？司法部告紐森

50號法案為西裔量身重畫選區？司法部告紐森
亞馬遜、微軟傳支持法案 加強限制NVIDIA晶片出口

亞馬遜、微軟傳支持法案 加強限制NVIDIA晶片出口

熱門新聞

重磅消息：華人，華裔，華僑請注意！ ！ ！

2025-11-05 12:42
皇后區法拉盛一名華人理髮店員工本月在前往美國公民及移民局(USCIS)例行報到時，突然遭移民及海關執法局(ICE)拘押，並被送往新澤西州移民拘留中心。圖為ICE幹員10月21日在曼哈頓華埠的逮捕行動。(美聯社)

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

2025-11-13 07:17
前紐約市長白思豪今年9月出席一場在義大利的活動，手中拿著莫札瑞拉起司。(歐新社資料照)

前紐約市長白思豪劈腿已婚官員 進步派女友心碎分手

2025-11-09 15:49
隨著本季最強冷空氣來襲，紐約周一晚間入夜後預計氣溫將驟降至20多度。(記者曹馨元╱攝影)

紐約「一夜入冬」體感溫度降至25度 可能降雪

2025-11-10 13:07
反警立場鮮明的曼達尼獲選為下一屆紐約市長，已令紐約市警出現離職潮。(記者劉梓祁╱攝影)

曼達尼警政觀惹士氣下滑 紐約市警恐掀離職潮

2025-11-09 06:09
該品牌「Great Value」被檢測出銫-137輻射污染的冷凍生蝦，批號為8005540-1、8005538-1和8005539-1，商品編碼則為738108，保存期限到2027年3月15日。圖為8大道攤商販售同品牌、不同品項的冷凍蝦。

3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌

2025-11-07 18:23

超人氣

更多 >
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴
官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」
強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」
英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英