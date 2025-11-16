紐約護理師發聲 籲簽訂公平合約

紐約州護士協會成員近期於曼哈頓與布碌崙多地集會，要求醫院提供公平薪資、確保安全的人力編制、強化病患的照護品質。(取自NYSNA)

紐約州護士協會(NYSNA)成員近日於曼哈頓與布碌崙 (布魯克林)多地集會，要求醫院提供公平薪資、確保安全的人力編制、強化病患的照護品質，亦強調應針對醫療照護中人工智慧(AI )的應用設立保障機制。對此，曾有護理經驗的註冊護理師表示，雖每間醫院的情況會有所不同，但大部分前線護理人員共同面對最大的問題仍是人手不足導致的超負荷工作量。

本月13日，NYSNA護士與地方民代在布碌崙波羅園的瑪摩利醫院集會中指出，從2020年至2023年間，部分大型醫院執行長的總報酬成長逾54%。其中，紐約長老會(NewYork‑Presbyterian Hospital)執行長柯爾溫(Steve Corwin)2023年收入達1460萬元，其兩天的收入已超過紐約市 多數家庭一整年所得。同時，西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)更投資1億元設立AI設施，被工會質疑醫療機構傾向盈利。

多位出席集會的護理師紛紛表達訴求，指出他們不僅要兼顧自身健康才能提供良好的醫療品質，還須面對人手短缺、退休醫療福利恐遭剝奪、疫情後的差別對待等問題。NYSNA協會主席哈根斯(Nancy Hagans)批評醫院優先考量盈利多過於病人與醫護人員的權益，強調醫院必須正視問題，而不是再繼續玩遊戲，更應投資於病人照護。

多位民代亦出席集會，為註冊護理師、身兼市議會醫院委員會主席的市議員納西斯(Mercedes Narcisse)、市議員哈德森(Crystal Hudson)、桑托索(Kayla Santosuosso)與布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso)皆出面呼籲。

過去曾在護理中心、現於門診部任職的註冊護理師韓女士表示，每間醫院的情況不同，但她觀察護理同業最關注的仍為「人手不足導致的超負荷工作量」。尤其在較為緊急的科別，除專業協助外，還需要照護病患的日常所需，所需要的人手自然也會因此增加。她也提到，雖每間醫院使用人工智能的方式不同，但對於前線人員來說另受相關訓練也可能會加重負擔。

註冊護理師吳女士則表示，人手配置已是長久問題，嚴重程度則取決於不同病房。過去她在外科病房時人力配置是最糟糕的，有時每位護理師平均要照顧七至八位病人，遠高於紐約市規定一比四的護病比。現輪值產房的她舉例，若需緊急剖腹產但病房內人手不夠便會相當危險，她亦補充，長期下來不只影響護理師士氣，也會因為身心過度疲勞而無法上班。

對此，瑪摩利醫院的市場與通訊副總裁米勒(Sam Miller)則是在聲明中指出，護理師對於社區期待與應得的照護是至關重要的一環，醫院有信心與NYSNA達成合約協議。