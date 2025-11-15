台裔青年鋼琴家陳涵入圍葛萊美獎 將與馬友友、王羽佳角逐

台裔青年鋼琴家陳涵獲得葛萊美「最佳古典器樂獨奏」提名，與馬友友、王羽佳角逐同一獎項。(圖片由受訪者提供)

第68屆葛萊美 獎近日公布入圍名單，台裔青年鋼琴家陳涵(Han Chen)憑藉其演繹的普萊斯(Florence Price)「D小調單樂章鋼琴協奏曲」獲得「最佳古典器樂獨奏(Best Classical Instrumental Solo)」提名。陳涵表示，此次能與偶像馬友友、王羽 佳角逐同一獎項，意外又驚喜。

葛萊美獎作為當下全球最具影響力的音樂獎項，涵蓋流行、饒舌、搖滾、古典等廣泛音樂類型，而「最佳古典器樂獨奏」類別是其主要的古典音樂獎項類別之一。今年獲得提名的六位音樂家中，三人為華裔，包括陳涵、大提琴家馬友友及鋼琴家王羽佳。

33歲的陳涵出生於台灣台中，九歲隨家人遷居上海，18歲考入位於紐約的茱莉亞學院 (The Juilliard School)。陳涵說，因為媽媽是極熱愛音樂的鋼琴老師，她最大的夢想就是考入茱莉亞，所以自己從小就知道要走職業鋼琴道路，也最終順利實現了媽媽的夙願。

由於媽媽是鋼琴老師，陳涵身邊從小就圍繞著學琴的小朋友；因此他從未有過抗拒練琴的階段，「身邊所有小朋友都在彈琴」。從四歲起，鋼琴便成為陳涵生活中非常重要的部分，為他帶來安全感與秩序感；「我小時候都會把玩具藏在鋼琴下面，好像那是我的一個樂園，現在每天也要練一練琴才會覺得安定」。

作為青年鋼琴家，陳涵的興趣非常廣泛，從不抗拒嘗試新風格。此次入圍的作品也是來自美國古典樂 史上首位被主流樂團演奏作品的非洲裔女性普萊斯。陳涵說，普萊斯在古典樂中融入了非洲裔文化元素，而她的音樂遺產也頗具傳奇性；普萊斯一生創作逾300部作品，其中相當一部分樂譜長時間未獲傳播，直至2009年整理遺稿才被重新發現，因此也於近年獲得更多關注。

對於陳涵演繹的普萊斯，「BBC音樂雜誌」評價其「演奏情感充沛真摯，捕捉到了作品難以抗拒的精神魅力」；陳涵此前的表現也得到「紐約時報」、「紐約客」等媒體的讚譽。現居紐約的陳涵不時會參與各類演出，本月稍晚即會在紐約帶來兩場室內樂演奏，感興趣的讀者可至其個人網站了解hanchenpiano.com/performances。