台裔青年鋼琴家陳涵入圍葛萊美獎 將與馬友友、王羽佳角逐

記者曹馨元／紐約報導
台裔青年鋼琴家陳涵獲得葛萊美「最佳古典器樂獨奏」提名，與馬友友、王羽佳角逐同一獎項。(圖片由受訪者提供)
台裔青年鋼琴家陳涵獲得葛萊美「最佳古典器樂獨奏」提名，與馬友友、王羽佳角逐同一獎項。(圖片由受訪者提供)

第68屆葛萊美獎近日公布入圍名單，台裔青年鋼琴家陳涵(Han Chen)憑藉其演繹的普萊斯(Florence Price)「D小調單樂章鋼琴協奏曲」獲得「最佳古典器樂獨奏(Best Classical Instrumental Solo)」提名。陳涵表示，此次能與偶像馬友友、王羽佳角逐同一獎項，意外又驚喜。

葛萊美獎作為當下全球最具影響力的音樂獎項，涵蓋流行、饒舌、搖滾、古典等廣泛音樂類型，而「最佳古典器樂獨奏」類別是其主要的古典音樂獎項類別之一。今年獲得提名的六位音樂家中，三人為華裔，包括陳涵、大提琴家馬友友及鋼琴家王羽佳。

33歲的陳涵出生於台灣台中，九歲隨家人遷居上海，18歲考入位於紐約的茱莉亞學院 (The Juilliard School)。陳涵說，因為媽媽是極熱愛音樂的鋼琴老師，她最大的夢想就是考入茱莉亞，所以自己從小就知道要走職業鋼琴道路，也最終順利實現了媽媽的夙願。

由於媽媽是鋼琴老師，陳涵身邊從小就圍繞著學琴的小朋友；因此他從未有過抗拒練琴的階段，「身邊所有小朋友都在彈琴」。從四歲起，鋼琴便成為陳涵生活中非常重要的部分，為他帶來安全感與秩序感；「我小時候都會把玩具藏在鋼琴下面，好像那是我的一個樂園，現在每天也要練一練琴才會覺得安定」。

作為青年鋼琴家，陳涵的興趣非常廣泛，從不抗拒嘗試新風格。此次入圍的作品也是來自美國古典樂史上首位被主流樂團演奏作品的非洲裔女性普萊斯。陳涵說，普萊斯在古典樂中融入了非洲裔文化元素，而她的音樂遺產也頗具傳奇性；普萊斯一生創作逾300部作品，其中相當一部分樂譜長時間未獲傳播，直至2009年整理遺稿才被重新發現，因此也於近年獲得更多關注。

對於陳涵演繹的普萊斯，「BBC音樂雜誌」評價其「演奏情感充沛真摯，捕捉到了作品難以抗拒的精神魅力」；陳涵此前的表現也得到「紐約時報」、「紐約客」等媒體的讚譽。現居紐約的陳涵不時會參與各類演出，本月稍晚即會在紐約帶來兩場室內樂演奏，感興趣的讀者可至其個人網站了解hanchenpiano.com/performances。

