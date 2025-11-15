185家攤商 聯合廣場冬日市集回歸 增添節日氛圍

紐約市頗受歡迎的聯合廣場(Union Square)冬季假日市集13日回歸。(圖片取自Urban Space社群媒體)

紐約市 倍受歡迎的聯合廣場(Union Square)冬季假日市集13日回歸；今年，這一曾被列為全球最佳節慶市集之一的盛事有185家攤商參與，販售特色禮品及各式美食，是紐約市民不可錯過的節日體驗。

始於1993年的聯合廣場假日市集最初只是當地手作匠人的小型聚會，如今已發展成曼哈頓冬季的重要節慶活動。每年，市集運營方Urbanspace會將仿照歐洲傳統市集打造聯合廣場；而今年，市集也將以全新裝飾亮相，設有節慶樹與大型壁畫，營造濃厚節日氛圍，邀民眾感受冬季歡樂氣息。

除了每年都會有的節慶裝飾、圍巾等保暖冬裝外，今年聯合廣場市集將帶來的特色攤商包括紐約首家貓咪咖啡 館「Meow Parlour」。在攤位上，顧客可以買到貓床、磨爪器、餐碗與貓薄荷玩具等商品，而攤位收益將全數用於資助貓咪領養計畫。飾品品牌「Wicked Heathens」則會售賣以靈性、神秘符號為靈感的手工製水晶首飾。

市集的美食攤位也是亮點，包括熱巧克力、薑餅、熱紅酒等傳統季節美食；而墨西哥 餡餅、日式烤串等多元美食更凸顯紐約市的獨特個性。今年，由牙買加移民創立的「Coco Bred」將帶來可搭配多款醬料與配料的可可麵包三明治；而「Rubyzaar Baked」將提供獨特的熱可可飲品「液態棉花糖」，為冬日帶來一絲暖意。

市集從周一至周五上午11時開放至晚8時，周末則提早至上午10時開放，一直持續至平安夜，感恩節與聖誕夜期間不營業。雖市集白天也開放，但傍晚後燈光點亮，氛圍更佳熱鬧，也是拍照最佳時刻。