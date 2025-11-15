陳乃霓舞團募款 提供藝術家交流機會

我的頻道

記者顏潔恩／紐約報導
陳乃霓舞團將於11月22日舉行一場秋季募款活動，提供與藝術家們交流的機會。(陳乃霓舞團提供)
陳乃霓舞團將於11月22日(周六)在紐約市舉行一場秋季募款活動，以此為正在創作和籌備的作品提供經費；舞團表示，通過這場募款活動，訪客將有機會與藝術家們面對面交流，深入了解他們的創作歷程和靈感來源。

「為了呈現觀眾在舞台上欣賞並且感動無數人的舞作，我們每天都在排練和創新，其中這也需要大眾的回饋和鼓勵」，陳乃霓舞團在21日發布的聲明中寫道。

募款的活動現場將提供美食與美酒，最重要的是有機會與陳乃霓舞團的藝術家們深入交流，提出對新舞作的一些想法與建議；目前確定將參與藝術家交流的包括編舞家Lawrence Jin、李中美(Zhongmei Li)和Ying Shi，他們將為舞團即將到來的演出季創作全新的舞作，並與舞團的舞者們一起演出。

此外參與者還能觀賞到一些精彩的搶先欣賞片段，屆時將呈現由知名客席藝術家李中美編創的新作「絲路敦煌」(The Ultimate Journey)片段，這部作品是為了紀念她已故丈夫Richard Bernstein，靈感也源自於敦煌石窟的藝術瑰寶，該地被視作為絲綢之路的起點。

最後還有一些精彩預告活動，觀眾能夠欣賞到計畫於明年1月演出的舞作片段，包括Lawrence Jin的「蒙古之宴」(Mongolian Festival)和陳乃霓的「海市蜃樓」(Mirage)。

募款活動時間為11月22日(周六)晚7時，在Settlement大學的Speyer Hall，地址為曼哈頓Eldridge街184號；因活動門票有限，有興趣的民眾可立即購票，可前往https://shorturl.at/5o8z7查詢詳情。

